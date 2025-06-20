Суд признал недействительными несколько сделок экс-главы "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной

Арбитражный суд пока признал недействительными сделки с двумя клиентами, однако по остальным пострадавшим процессы еще продолжаются

20 июня 2025, 06:15, ИА Амител

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Седьмой апелляционный арбитражный суд Томска признал недействительными сделки, которые совершали с бывшим директором "Жилфонда Барнаул" Людмилой Авдюхиной двое ее клиентов: предприниматель Алексей Самойленко и риелтор Наталья Пешкова. Последняя известна тем, что запустила дело о банкротстве "Жилфонда Барнаул" (ныне – "Недвижимость Барнаула"). Информация об обоих решениях есть на сайте Арбитражного суда Алтайского края.

Что это за суды?

"Жилфонд Барнаул" (ныне – "Недвижимость Барнаула") и его учредитель Олег Горских настаивают на том, что сделки Авдюхиной по нескольким договорам хранения являются недействительными. Представители ООО пытаются убедить суд, что Авдюхина оформляла эти договоры хранения сама в ущерб обществу, брала деньги клиентов под огромные проценты и не собиралась их отдавать.

Сам "Жилфонд Барнаул" выплатил более 40 млн рублей тем клиентам, которые (как заявляют в компании) напрямую работали с обществом. Руководство компании уверено, что те, кто давал Авдюхиной крупные суммы денег под гигантские проценты (среди них как раз Наталья Пешкова и Алексей Самойленко), работали исключительно с директором, а не с организацией. Поэтому "Жилфонд Барнаул" отказался платить им потерянные суммы.

Пострадавшие клиенты, в свою очередь, требуют эти деньги именно с "Жилфонда Барнаул" (ныне – "Недвижимость Барнаула") и утверждают, что отдавали средства компании, а не конкретно Авдюхиной, которая была всего лишь работником. Сейчас идут суды между "Недвижимостью Барнаула" и сразу несколькими такими клиентами.

Наталья Пешкова / Фото: amic.ru

Договоры Авдюхиной и Самойленко

Еще 28 апреля 2025 года Седьмой Арбитражный апелляционный суд признал недействительными сделки Авдюхиной по шести договорам хранения с предпринимателем Алексеем Самойленко. Все они были заключены в 2022 году на общую сумму 19,1 млн рублей.

Алексей Самойленко – предприниматель, имеет автопарк из 25 автомобилей (предоставляет машины в аренду), магазин автозапчастей и автосервис. В 2014 году он познакомился с Авдюхиной, когда она взяла у него автомобиль в аренду и стала его постоянным клиентом. Затем Самойленко решил инвестировать свои средства в деятельность "Жилфонда Барнаул", отдал ей деньги по шести договорам хранения, однако всей суммы назад так и не получил.

Суд установил, что Авдюхина и Самойленко состояли в личных финансовых отношениях, их действия "не были обусловлены какими-либо недостатками контроля за обществом". Также в постановлении суда сказано, что нет доказательств существования какого-либо инвестиционного проекта или документа, по которому можно понять цели вложений и результат финансирования. Сам Самойленко также не раскрыл суть такого проекта и в чем заключалась выгода общества. Не был и указан объект недвижимости для покупки, услуги по подбору недвижимости "Жилфонд Барнаул" Самойленко также не оказывал.

"Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что фактически между ООО "Жилфонд Барнаул" в лице Авдюхиной и Самойленко сложилось отношения по передаче Самойленко денежных средств и получению процентов на сумму переданных денежных средств. Судебная коллегия не усматривает из материалов дела наличие у Самойленко заявленной им цели инвестирования в деятельность общества путем оформления договоров хранения", – сказано в постановлении суда.

Таким образом, суд посчитал, что Самойленко передавал деньги Авдюхиной для получения процентов. Поэтому сделки по всем шести договорам хранения признали недействительными, Самойленко и Авдюхина также должны заплатить госпошлины.

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru

Договоры Авдюхиной и Пешковой

11 июня Седьмой арбитражный апелляционный суд Томска отменил решение первой инстанции от 27 января 2025 года и признал недействительным договор хранения, заключенный между Пешковой и Людмилой Авдюхиной.

Суд установил, что договор хранения был заключен не для инвестирования, а для получения займа под проценты. На это указывали "безвозмездный характер сделки" (что не свойственно риелторской компании), отсутствие отражения денег в учете и сведений о передаче конверта в кассе общества, а также наличие процентов, которых не должно быть в договоре хранения, и так далее.

В суде пояснили, что сделка была заключена единолично Авдюхиной и не соответствовала деятельности общества, которое оказывало риелторские услуги. К тому же Авдюхина и Пешкова договорились "на заведомо и значительно не выгодных для компании условиях", которые не были доведены до сведения Горских. В итоге фирме был нанесен ущерб. Суд считает, что Авдюхина и Пешкова были аффилированны, имели "личные финансовые отношения" и сами совершили сделку.

"По мнению апелляционного суда, договор хранения является сделкой с заинтересованностью, поскольку заключен Авдюхиной не с целью осуществления уставной деятельности общества, а в личных интересах. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что денежные средства в кассе общества не оприходованы в соответствии с законом, в бухгалтерском учете общества не отражены, сделка также не отражена в программном комплексе, организованном специально для обеспечения деятельности общества, к которому Горских имел ежедневный доступ", – написано в постановлении суда.

В итоге решение отменили, а с Авдюхиной и Пешковой взыскали пошлину. Однако Пешкова еще может обжаловать решение в кассационной инстанции.

Наталья Пешкова / Фото: amic.ru

Кто такая Наталья Пешкова?

Наталья Пешкова – пострадавшая по делу Людмилы Авдюхиной, которая работала брокером по недвижимости и в декабре 2022 года перевела ей 6,3 млн рублей за "привлекательный" объект недвижимости. Сделка должна была состояться 19 декабря 2022 года, однако Авдюхина уехала в Аргентину, взяв деньги клиентов с собой, считает следствие. Подробнее о том, как Авдюхина работала с Пешковой, можно прочитать здесь.

В конце 2024 года Пешкова обратилась в Арбитражный районный суд с требованием признать банкротом агентство недвижимости и взыскать с него почти 7,9 млн рублей. Сейчас этот процесс еще продолжается.

В чем обвиняют Людмилу Авдюхину?

Людмилу Авдюхину обвиняют по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

По версии следствия, Людмила Авдюхина с 15 марта по 15 декабря 2022 года похитила у 31 клиента "Жилфонда Барнаул" 121,3 млн рублей. Клиенты отдавали Авдюхиной крупные суммы на хранение, для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Однако директор "Жилфонда Барнаул" обязательства не исполнила и присвоила деньги себе. Таким образом она нанесла ущерб клиентам компании и ее репутации, убеждены правоохранители. Подробнее о "схеме" Авдюхиной можно прочитать здесь.

С деньгами Авдюхина отправилась в аргентинский Буэнос-Айрес, вместе с ней поехали муж, свекровь и дочь. Затем Авдюхину объявили в международный розыск, 2 января 2024 года ее задержали в Буэнос-Айресе, а затем экстрадировали в Россию. В апреле 2024 года доставили в Барнаул, где осенью 2024 года начался суд.

При этом сама Авдюхина обвинения в мошенничестве отрицает и называет их "сказкой".