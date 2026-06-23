Эксперт разъяснила, какие препараты портятся от влажности и перепадов температур, а какие, наоборот, требуют охлаждения

23 июня 2026, 07:49, ИА Амител

Лекарства, фальсификат, аптечка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Терапевт и врач общей практики Елена Павлова в беседе с kp.ru предупредила, что большую часть лекарственных препаратов не стоит хранить в холодильнике. По словам эксперта, они рассчитаны на комнатную температуру (+15…+25°C) и требуют сухого, защищенного от света места.

Специалист объяснила, что холодильник создает агрессивную среду для многих лекарств: из‑за высокой влажности, перепадов температуры при открывании дверцы и образования конденсата препараты могут портиться.

Влага проникает в блистер или внутрь таблетки: из‑за этого они крошатся, покрываются налетом, а порошки сбиваются в комок. Кроме того, активные вещества способны впитывать запахи продуктов, в результате лекарство может превратиться в непредсказуемую химическую смесь.

При этом есть группа препаратов, для которых хранение в холодильнике обязательно. К ним относятся: инсулины до и после вскрытия, вакцины и сыворотки, антибиотики в виде готовых суспензий, отдельные пробиотики и гормональные препараты, интерфероны, глазные и ушные капли после вскрытия упаковки, а также ректальные и вагинальные свечи на жировых основах.