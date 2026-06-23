Терапевт раскрыла правду о хранении лекарств в холодильнике
Эксперт разъяснила, какие препараты портятся от влажности и перепадов температур, а какие, наоборот, требуют охлаждения
23 июня 2026, 07:49, ИА Амител
Терапевт и врач общей практики Елена Павлова в беседе с kp.ru предупредила, что большую часть лекарственных препаратов не стоит хранить в холодильнике. По словам эксперта, они рассчитаны на комнатную температуру (+15…+25°C) и требуют сухого, защищенного от света места.
Специалист объяснила, что холодильник создает агрессивную среду для многих лекарств: из‑за высокой влажности, перепадов температуры при открывании дверцы и образования конденсата препараты могут портиться.
Влага проникает в блистер или внутрь таблетки: из‑за этого они крошатся, покрываются налетом, а порошки сбиваются в комок. Кроме того, активные вещества способны впитывать запахи продуктов, в результате лекарство может превратиться в непредсказуемую химическую смесь.
При этом есть группа препаратов, для которых хранение в холодильнике обязательно. К ним относятся: инсулины до и после вскрытия, вакцины и сыворотки, антибиотики в виде готовых суспензий, отдельные пробиотики и гормональные препараты, интерфероны, глазные и ушные капли после вскрытия упаковки, а также ректальные и вагинальные свечи на жировых основах.
10:09:53 23-06-2026
Срок годности на лекарствах - это заговор бигфармы! Что бы мы чаще обновляли аптечку!...
Реальные сроки хранения сильно занижены...!
11:39:20 23-06-2026
нашли у кого спрашивать. откуда врчи знают технологию лекарств?