Толпа подростков избила двоих школьников в Новосибирске

Конфликт произошел из-за электронной сигареты, заявил один из пострадавших

23 июня 2026, 17:00, ИА Амител

Нападение на подростков в Новосибирске / Фото: кадры из видео, коллаж "КП-Новосибирск"

В Новосибирске компания подростков избила двух школьников у станции метро "Заельцовская". Инцидент произошел вечером 20 июня, пишет "КП-Новосибирск".

Видео с избиением попало в соцсети. Как написали под роликом, толпа обвинила двух парней в краже электронной сигареты у девушки. Конфликт произошел около 21:00–22:00.

«Я их не знаю. Вроде бы они отбирают "парилки" и вещи у людей. Заявили нам, что якобы мы с другом украли "парилку", которой у нас и не было. В меня брызнули из перцового баллончика, потом они избили моего друга и стали пинать меня. Потом мне другие ребята показали это видео, которое уже выложили в интернет, — и эта толпа тех, кто снял, тоже избила», — рассказал 16-летний подросток, который стал жертвой нападения.

По словам знакомого участников конфликта, причиной нападения стала якобы не пропавшая электронная сигарета, а оскорбление матери одной из девушек.

«Я смотрел на ситуацию со стороны. Вроде бы драка произошла из-за того, что парень оскорбил мать девочки, и другие парни толпой пошли за нее заступаться. Среди этой толпы были ребята, которым 16–17 лет на вид. Один подросток среди них раньше несколько раз привлекался к ответственности за хулиганство», — рассказал очевидец.

От избитых подростков заявлений в полицию пока не поступало. Сотрудники МВД по Новосибирской области проводят проверку.