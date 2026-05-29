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Подростки в алтайском селе взяли палку и издевались над ребенком. Начата проверка

Следователям предстоит установить лиц, участвовавших в совершении противоправных действий

29 мая 2026, 16:05, ИА Амител

Автомобиль следственного комитета / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина
Автомобиль следственного комитета / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Алтайском крае проводится доследственная проверка после публикации в соцсетях видео, на котором группа подростков издеваются над ребенком, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в селе Новониколаевка Рубцовского района еще в апреле, однако видео появилось только в конце мая. На кадрах подростки унижают младшего знакомого и угрожают применением насилия.

«Зарегистрирована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия либо угрозой его применения)», — рассказали в ведомстве.

Следователям предстоит установить все обстоятельства, а также лиц, участвовавших в совершении противоправных действий.

По поручению прокурора Алтайского края организована проверка причин и условий произошедшего. Принятие процессуального решения контролируется территориальной прокуратурой.

Ранее в Павловском районе школьницы жестоко избили девочку: заманили в безлюдное место и начали избивать: били по лицу и другим частям тела, таскали за волосы и оскорбляли. СК проводит проверку.

СК расследует жестокое избиение 16-летнего юноши бандой подростков во Власихе

По словам матери потерпевшего, подростки угрожают ее сыну расправой, если тот не заберет заявление
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Комментарии 2

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Гость

21:09:09 29-05-2026

Поставить в ряд этих упырей вместе с родителями и мутызить палками, пока не обос...ся. Запомнят на всю жизнь.

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Гость

21:17:40 29-05-2026

в деревнях кк-то под шумок вместе с обычным скотом вырастают рядышком "разумные" скоты. и кто им голомозгим дает телефон. они с этим разумом как обезьяны с гранатой

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