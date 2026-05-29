Подростки в алтайском селе взяли палку и издевались над ребенком. Начата проверка

Следователям предстоит установить лиц, участвовавших в совершении противоправных действий

29 мая 2026, 16:05, ИА Амител

Автомобиль следственного комитета / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Алтайском крае проводится доследственная проверка после публикации в соцсетях видео, на котором группа подростков издеваются над ребенком, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в селе Новониколаевка Рубцовского района еще в апреле, однако видео появилось только в конце мая. На кадрах подростки унижают младшего знакомого и угрожают применением насилия.

«Зарегистрирована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия либо угрозой его применения)», — рассказали в ведомстве.

Следователям предстоит установить все обстоятельства, а также лиц, участвовавших в совершении противоправных действий.

По поручению прокурора Алтайского края организована проверка причин и условий произошедшего. Принятие процессуального решения контролируется территориальной прокуратурой.

Ранее в Павловском районе школьницы жестоко избили девочку: заманили в безлюдное место и начали избивать: били по лицу и другим частям тела, таскали за волосы и оскорбляли. СК проводит проверку.