Подростки в алтайском селе взяли палку и издевались над ребенком. Начата проверка
Следователям предстоит установить лиц, участвовавших в совершении противоправных действий
29 мая 2026, 16:05, ИА Амител
В Алтайском крае проводится доследственная проверка после публикации в соцсетях видео, на котором группа подростков издеваются над ребенком, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел в селе Новониколаевка Рубцовского района еще в апреле, однако видео появилось только в конце мая. На кадрах подростки унижают младшего знакомого и угрожают применением насилия.
«Зарегистрирована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия либо угрозой его применения)», — рассказали в ведомстве.
Следователям предстоит установить все обстоятельства, а также лиц, участвовавших в совершении противоправных действий.
По поручению прокурора Алтайского края организована проверка причин и условий произошедшего. Принятие процессуального решения контролируется территориальной прокуратурой.
Ранее в Павловском районе школьницы жестоко избили девочку: заманили в безлюдное место и начали избивать: били по лицу и другим частям тела, таскали за волосы и оскорбляли. СК проводит проверку.
21:09:09 29-05-2026
Поставить в ряд этих упырей вместе с родителями и мутызить палками, пока не обос...ся. Запомнят на всю жизнь.
21:17:40 29-05-2026
в деревнях кк-то под шумок вместе с обычным скотом вырастают рядышком "разумные" скоты. и кто им голомозгим дает телефон. они с этим разумом как обезьяны с гранатой