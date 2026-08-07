Перерасчет произведут автоматически, подавать заявления не потребуется: начисления выполнит Социальный фонд России

07 августа 2026, 22:20, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

С 1 сентября 2026 года вступят в силу изменения, касающиеся страховых пенсий трех категорий пенсионеров. Все необходимые корректировки будут произведены Социальным фондом в автоматическом режиме, без необходимости подачи дополнительных заявлений, сообщил RT депутат Государственной Думы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Прежде всего, это пенсионеры, отметившие 80-летие в августе. Дополнительно назначается ежемесячная надбавка за уход, и общая прибавка приблизится к 11 тыс. рублей, причем эта сумма будет ежегодно индексироваться», — отмечает он.

Второй категорией получателей станут граждане, которым в августе впервые была присвоена I группа инвалидности.

«Им фиксированную выплату также увеличивают вдвое. Интересная деталь: удвоение производится единожды, поэтому при достижении 80 лет такой пенсионер сохраняет уже повышенную выплату без повторного пересчета», — добавил он.

Третья категория пенсионеров — это те, кто завершил трудовую деятельность в августе.

«Со следующего месяца им начисляют пенсию с учетом всех индексаций, пропущенных за годы занятости, а размер прибавки определяется стажем и накопленными пенсионными коэффициентами», — сказал Говырин.

Депутат также уточнил, что выплаты будут производиться в те же даты, что и ранее.