Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 1 ноября?
Интенсивность заторов достигла 5 баллов
01 ноября 2024, 08:10, ИА Амител
Утром 1 ноября интенсивность пробок на дорогах Барнаула достигла 5 баллов из 10, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт и проспект Строителей
На Павловском тракте самая большая пробка тянется в сторону центра от улицы Бабуркина. Собралась она в том числе и на проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy и Красноармейским проспектом.
На улице Советской Армии движение также затруднено.
Улица Кутузова
Быстро доехать до центра не получится и по Кутузова. На этой улице собралась пробка протяженностью больше 1 км.
Где еще собрались пробки
Транспорт также медленно движется по проспекту Ленина в районе площади Октября, по улице Матросова в сторону Ленина, а также по улице Власихинской от Шумакова до Попова.
08:24:46 01-11-2024
"Туда не надо ехать" --- лучше бы "Там надо что-то делать"