Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 1 ноября?

Интенсивность заторов достигла 5 баллов

01 ноября 2024, 08:10, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 1 ноября интенсивность пробок на дорогах Барнаула достигла 5 баллов из 10, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт и проспект Строителей

На Павловском тракте самая большая пробка тянется в сторону центра от улицы Бабуркина. Собралась она в том числе и на проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy и Красноармейским проспектом.

На улице Советской Армии движение также затруднено.

Улица Кутузова

Быстро доехать до центра не получится и по Кутузова. На этой улице собралась пробка протяженностью больше 1 км.

Где еще собрались пробки

Транспорт также медленно движется по проспекту Ленина в районе площади Октября, по улице Матросова в сторону Ленина, а также по улице Власихинской от Шумакова до Попова.