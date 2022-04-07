«Уральские авиалинии» возвращают рейсы из Барнаула в Москву. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании.

C 25 апреля возвращаются перелёты в Москву из Омска, Барнаула, Читы и Благовещенска. На рейсы из Омска и Барнаула будет действовать сниженная цена. Обладатели дальневосточной прописки смогут летать по льготным билетам.

В барнаульской воздушной гавани уточнили, что до 24 мая самолёты будут летать пять раз в неделю, а с 27 мая рейсы станут ежедневными.

Ранее читатели amic.ru рассказывали о том, что им стали приходить оповещения об отмене рейсов. Тогда сообщалось, что восстановить полёты в Москву авиакомпания планирует 28 мая.