У iPhone 15 будет матовое стекло на задней панели – он не будет мараться и царапаться

Боковые рамки при этом останутся алюминиевыми

18 апреля 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Задние панели будущих iPhone 15 и 15 Plus будут сделаны из матового стекла, как в Pro-моделях, пишет MacRumors со ссылкой на инсайдера, который ранее предсказал релиз жёлтого iPhone 14.

За счёт этого корпуса будут более устойчивыми к царапинам и отпечаткам пальцев.

Боковые рамки при этом у базовых айфонов останутся алюминиевыми, а вот у флагманов они будут титановыми.

Показать новую линейку могут уже в сентябре.