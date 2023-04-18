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У iPhone 15 будет матовое стекло на задней панели – он не будет мараться и царапаться

Боковые рамки при этом останутся алюминиевыми

18 апреля 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Задние панели будущих iPhone 15 и 15 Plus будут сделаны из матового стекла, как в Pro-моделях, пишет MacRumors со ссылкой на инсайдера, который ранее предсказал релиз жёлтого iPhone 14.

За счёт этого корпуса будут более устойчивыми к царапинам и отпечаткам пальцев.

Боковые рамки при этом у базовых айфонов останутся алюминиевыми, а вот у флагманов они будут титановыми.

Показать новую линейку могут уже в сентябре. 

Комментарии 1

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Гость

17:28:19 18-04-2023

мараться... ну и словечко

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