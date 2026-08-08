У ведущей прямой линии с президентом Марии Гладких диагностировали опасный вид рака

Звезда "России 24" призвала зрителей не пренебрегать обследованиями

08 августа 2026, 19:50, ИА Амител

Мария Гладких / Фото: стоп-кадр с видео из соцсетей телеведущей

Ведущая телеканала "Россия 24" Мария Гладких сообщила о серьезном диагнозе: у нее выявили меланому — одну из наиболее опасных разновидностей рака кожи, пишет Telegram‑канал Super.ru.

Мария, которой сейчас 35 лет и которая делит свое время между Россией и Турцией, призналась, что опухоль обнаружили во время планового чекапа. Теледива отметила, что у нее с юности было много родинок — одна из них насторожила врача, и дальнейшее обследование подтвердило наличие злокачественного новообразования.

В обращении к поклонникам Мария подчеркнула важность своевременной диагностики. Она призвала не откладывать визиты к специалистам и проходить регулярные комплексные обследования — это может спасти жизнь.