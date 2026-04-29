Болеющая раком ведущая выступила против совета "жить одним днем"

Американка призналась, что не всегда ощущает себя "смелой" и "бойцом"

29 апреля 2026, 16:44, ИА Амител

Бывшая американская ведущая и писательница Аннабель Гурвич, у которой диагностировали рак легких четвертой стадии, раскритиковала распространенный совет для онкобольных — "жить одним днем", пишет "Лента.ru".

Гурвич в беседе с радиостанцией WTOP пояснила, что предпочитает относиться к каждому дню так, будто он не последний.

Она призналась, что не всегда ощущает себя "смелой" и "бойцом", как ее часто называют после постановки диагноза, — из‑за этого она порой чувствовала себя самозванкой.

Писательница также рассказала, что узнала о раке легких случайно. В 2020 году заболевание выявили во время сдачи теста на коронавирус — при этом никаких симптомов у нее не было.

