В День защиты детей в Барнауле открыли новый центр для занятий спортом и гонками дронов
Развитие спортивной инфраструктуры остается одним из приоритетов Алтайского края
01 июня 2026, 16:55, ИА Амител
В День защиты детей в Барнауле открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Вызов", который стал базой для муниципальной спортивной школы № 16. Новый спортивный объект появился в одном из активно развивающихся районов города и уже принял первых воспитанников.
В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, представители краевого правительства, спортивного сообщества и городских властей.
Новый комплекс площадью 1500 квадратных метров построили в 2025 году за счет внебюджетных средств. На реализацию проекта направили около 170 млн рублей. Еще 48 млн рублей в 2026 году предусмотрено из городского бюджета на оснащение и содержание объекта.
Сегодня в спортивной школе № 16 занимаются 255 воспитанников. Здесь развивают сразу несколько направлений — кикбоксинг, бадминтон и компьютерный спорт. Кроме того, на базе комплекса работает площадка для подготовки спортсменов по гонкам дронов.
«Сегодня мы открываем в Барнауле не просто новый спортивный зал, а современный центр притяжения для молодежи. В Алтайском крае уделяется все больше внимания новым, развивающимся видам спорта. Под одной крышей здесь собрались кикбоксинг, очень динамичный бадминтон, а также компьютерный спорт, управление дронами — это будущее и большая перспектива. Приятно видеть, как вы заряжены и хотите отдавать свое свободное время спорту», — обратился к воспитанникам школы Виктор Томенко.
В состав комплекса вошли универсальный игровой зал, зал единоборств, тренажерный зал, медицинский кабинет и современные раздевалки. Всего в учреждении работают 26 сотрудников.
Одним из наиболее необычных направлений новой школы стали гонки дронов. Во время открытия губернатору показали специализированную площадку, где юные спортсмены осваивают управление беспилотниками и участвуют в соревнованиях. Там же глава региона пообщался с Артемом Ивановым — сыном Героя России Игоря Иванова, который также тренируется в новом комплексе.
Во время праздника для гостей организовали показательные выступления по бадминтону и кикбоксингу, а также демонстрационные полеты гоночных дронов.
Президент Алтайского краевого отделения Федерации кикбоксинга России Вячеслав Перерядов отметил, что открытие объекта в День защиты детей символично.
«Уникальность комплекса в его технологичности и шаговой доступности для жителей активно застраивающегося микрорайона. Здесь созданы великолепные условия: светлые и просторные залы, новейшая система вентиляции для здоровья ребят и профессиональный тренерский состав. Особую гордость вызывает отделение кикбоксинга, только что наши воспитанники привезли 11 медалей с первенства страны, 5 из которых — золотые. Также мы даем путевку в жизнь новому, востребованному направлению — гонкам дронов, где ребята учатся не только управлять, но и собирать, и ремонтировать технику. Вместе с динамичным бадминтоном эти секции охватят более 500 юных спортсменов. Уверен, эта школа станет мощным импульсом для развития всего спорта Алтайского края. Хочу поблагодарить губернатора Виктора Петровича Томенко и главу города Вячеслава Генриховича Франка за поддержку», — подчеркнул руководитель фракции "Единая Россия" в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов.
После посещения комплекса Виктор Томенко назвал "Вызов" примером успешного частно-государственного партнерства и отметил, что развитие спортивной инфраструктуры остается одним из приоритетов региона.
«Важно, чтобы у всех жителей края, с самого юного возраста была возможность заниматься спортом, активно проводить свободное время. Для этого развиваем спортивные площадки не только в столице края, но и по всему нашему региону: обновляем ФОКи и спортивные стадионы, поддерживаем наших тренеров, развиваем и традиционные, и новые виды спорта, которые набирают популярность. Работаем в том числе по государственной программе "Спорт России". А сегодня — в День защиты детей — я хочу от всего сердца поздравить и самих ребятишек, и их родителей, их учителей и наставников. Вместе мы делаем детство в Алтайском крае ярким, интересным и счастливым — как все многочисленные мероприятия, которые проходят сегодня в нашем регионе, в числе которых "Большой фестиваль детской игры" в детских садах, фестиваль творчества "Изумрудное детство", фестиваль "Наука.Технофест"», – подчеркнул глава региона в своем посте в "Максе".
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