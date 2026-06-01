В День защиты детей в Барнауле открыли новый центр для занятий спортом и гонками дронов

Развитие спортивной инфраструктуры остается одним из приоритетов Алтайского края

01 июня 2026, 16:55, ИА Амител

Открытый спорткомплекс / Фото: barnaul.org

В День защиты детей в Барнауле открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Вызов", который стал базой для муниципальной спортивной школы № 16. Новый спортивный объект появился в одном из активно развивающихся районов города и уже принял первых воспитанников.

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, представители краевого правительства, спортивного сообщества и городских властей.

Новый комплекс площадью 1500 квадратных метров построили в 2025 году за счет внебюджетных средств. На реализацию проекта направили около 170 млн рублей. Еще 48 млн рублей в 2026 году предусмотрено из городского бюджета на оснащение и содержание объекта.

Сегодня в спортивной школе № 16 занимаются 255 воспитанников. Здесь развивают сразу несколько направлений — кикбоксинг, бадминтон и компьютерный спорт. Кроме того, на базе комплекса работает площадка для подготовки спортсменов по гонкам дронов.

«Сегодня мы открываем в Барнауле не просто новый спортивный зал, а современный центр притяжения для молодежи. В Алтайском крае уделяется все больше внимания новым, развивающимся видам спорта. Под одной крышей здесь собрались кикбоксинг, очень динамичный бадминтон, а также компьютерный спорт, управление дронами — это будущее и большая перспектива. Приятно видеть, как вы заряжены и хотите отдавать свое свободное время спорту», — обратился к воспитанникам школы Виктор Томенко.

В состав комплекса вошли универсальный игровой зал, зал единоборств, тренажерный зал, медицинский кабинет и современные раздевалки. Всего в учреждении работают 26 сотрудников.

Одним из наиболее необычных направлений новой школы стали гонки дронов. Во время открытия губернатору показали специализированную площадку, где юные спортсмены осваивают управление беспилотниками и участвуют в соревнованиях. Там же глава региона пообщался с Артемом Ивановым — сыном Героя России Игоря Иванова, который также тренируется в новом комплексе.

Во время праздника для гостей организовали показательные выступления по бадминтону и кикбоксингу, а также демонстрационные полеты гоночных дронов.

Президент Алтайского краевого отделения Федерации кикбоксинга России Вячеслав Перерядов отметил, что открытие объекта в День защиты детей символично.

«Уникальность комплекса в его технологичности и шаговой доступности для жителей активно застраивающегося микрорайона. Здесь созданы великолепные условия: светлые и просторные залы, новейшая система вентиляции для здоровья ребят и профессиональный тренерский состав. Особую гордость вызывает отделение кикбоксинга, только что наши воспитанники привезли 11 медалей с первенства страны, 5 из которых — золотые. Также мы даем путевку в жизнь новому, востребованному направлению — гонкам дронов, где ребята учатся не только управлять, но и собирать, и ремонтировать технику. Вместе с динамичным бадминтоном эти секции охватят более 500 юных спортсменов. Уверен, эта школа станет мощным импульсом для развития всего спорта Алтайского края. Хочу поблагодарить губернатора Виктора Петровича Томенко и главу города Вячеслава Генриховича Франка за поддержку», — подчеркнул руководитель фракции "Единая Россия" в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов.

После посещения комплекса Виктор Томенко назвал "Вызов" примером успешного частно-государственного партнерства и отметил, что развитие спортивной инфраструктуры остается одним из приоритетов региона.