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Учителя и медики чаще всего ищут подработку в Барнауле

Мужчины подрабатывают чаще женщин, и в основном в дополнительной работе нуждаются барнаульцы в возрасте 25–35 лет

19 мая 2026, 16:26, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле подработка есть у 25% трудоустроенных жителей, причем в дополнительном доходе больше всего нуждаются представители социально значимых и финансовых профессий, сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

«25% работающих барнаульцев сообщили о наличии дополнительной работы. Еще 53% пока не имеют подработки, но хотели бы найти ее. Не интересуются дополнительным заработком 22% респондентов», — говорится в исследовании.

Мужчины подрабатывают чаще женщин (27 и 23% соответственно). И чаще всего дополнительную работу имеют барнаульцы в возрасте 25–35 лет (29%), реже — молодежь до 25 лет (21%).

Доля имеющих подработку растет с повышением уровня дохода: среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей она составляет 28%, а среди получающих меньше — 22%.

Чаще подрабатывают респонденты, занятые на основном месте в гибридном режиме (несколько дней в офисе, несколько — на удаленке) — 34%.

Среди полностью удаленных сотрудников доля подрабатывающих составляет 25%. И 18% — среди тех, кто каждый день ходит на работу.

Наиболее активно ищут дополнительный заработок представители социально значимых и финансовых профессий:

  • среди медсестер подработка есть у 40%;
  • врачи — 39%;
  • главные бухгалтеры — 38%;
  • учителя — 32%;
  • маркетологи — 31%;
  • воспитатели — 29%;
  • охранники — 27%;
  • программисты — 26%;
  • продавцы и экономисты — по 9%;
  • HR-менеджеры — 12%;
  • администраторы и менеджеры по продажам —по 16%.

«Уделяют подработке менее десяти часов в неделю 67% опрошенных. Еще 19% подрабатывают от 10 до 20 часов, а 14% — более 20 часов», — выяснили аналитики.

29% совместителей рассказали, что дополнительная занятость приносит менее 10% общего дохода. 38% получают от подработки 10–30% дохода, каждый пятый — 30–50%, каждый восьмой — более половины личного дохода.

Как отмечается в исследовании, на платформе SuperJob растет число вакансий и резюме на подработку, совместительство и неполный день.

Опрос проведен с 1 по 6 мая среди трудоустроенных экономически активных жителей Барнаула.

Медсестра / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Алиса AI / amic.ru

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Комментарии 15

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Гость

16:42:23 19-05-2026

Все что нужно знать об успехах правителей.

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Гость

16:57:44 19-05-2026

Вот мы и выяснили кто самые бездельники. Не мудрено , что и получают они меньше

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Гость

21:29:13 19-05-2026

Гость (16:57:44 19-05-2026) Вот мы и выяснили кто самые бездельники. Не мудрено , что и ...
А можно данные этой особи, особо умной? Чтобы отказать ему и его близким даже в экстренной медпомощи! Опубликуйте его данные в открытом доступе. Чтобы все знали. Он же открыто всех учителей и врачей обо..рал.

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Гость

02:37:58 20-05-2026

Гость (21:29:13 19-05-2026) А можно данные этой особи, особо умной? Чтобы отказать е... куда тебе?? пиши тут свой ID и тел. скину. или слабо? IDVK тоже сюда же, а чо, сказал "а" скажи и "б" посмотри--и-им как ты тут мне в помощи откажешь

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Гость

08:17:45 20-05-2026

Гость (21:29:13 19-05-2026) А можно данные этой особи, особо умной? Чтобы отказать е... отказ в медицинской помощи-уголовно наказуем.

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Гость

17:35:03 19-05-2026

О-оптимизация.
это все что вам нужно знать про заинтересованности в повышении демографии и о качестве генофонда

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Гость

18:07:31 19-05-2026

Пусть сначала на основной работе Нормально работают.

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Гость

20:54:02 19-05-2026

Гость (18:07:31 19-05-2026) Пусть сначала на основной работе Нормально работают.... Так поэтому и не работают нормально, что на основной платят плюс-минус МРОТ.

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Гость

20:56:33 19-05-2026

так у них самый гибкий график из всех, почему нет

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Гость

22:08:19 19-05-2026

Зато сайт хх.ру пустышками вакансий забит на 90% , просто пылесосят резюме . Все, что нужно знать о количестве вакансий в крае.

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Гость

02:36:06 20-05-2026

Гость (22:08:19 19-05-2026) Зато сайт хх.ру пустышками вакансий забит на 90% , просто пы... это в принципе так в РФ и в мире

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Andrey

22:39:43 19-05-2026

А как это возможно? Пишут везде, что не хватает врачей и учитилей. А они оказывается налево калымить время находят.....

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Гость

10:33:30 20-05-2026

У Попова все хорошо, врети вы все

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Марина

17:57:49 20-05-2026

Учитель работает ВСЕГО 18 часов в неделю. Отпуск - 3 календарных месяца. С 23 мая , с последнего звонка, как уедут на дачу, так и отдыхают до 1 сентября. Плюс между четвертями : 3 отпуска по 10 дней. И в ЗАКЛЮЧЕНИЕ: пенсия в 40 лет. ДАЙТЕ ВСЕМ РАБОТАЮЩИМ ТАКИЕ ПЛЮШКИ.

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гость

23:40:10 15-06-2026

Марина (17:57:49 20-05-2026) Учитель работает ВСЕГО 18 часов в неделю. Отпуск - 3 календа... Так иди работай учителем(там правда ВО обычно нужно) и будут плюшки, отпуск 56 дней,(не 3 месяца), 18 часов в неделю это звонковых часов, без проверки тетрадей, консультаций и т.д. Не кисло учителя обидели, двойки ставили? или дитятко не в состоянии программу освоить? ну так за дело вы и сейчас чушь несете.

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