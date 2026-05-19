Учителя и медики чаще всего ищут подработку в Барнауле

Мужчины подрабатывают чаще женщин, и в основном в дополнительной работе нуждаются барнаульцы в возрасте 25–35 лет

19 мая 2026, 16:26, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле подработка есть у 25% трудоустроенных жителей, причем в дополнительном доходе больше всего нуждаются представители социально значимых и финансовых профессий, сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

«25% работающих барнаульцев сообщили о наличии дополнительной работы. Еще 53% пока не имеют подработки, но хотели бы найти ее. Не интересуются дополнительным заработком 22% респондентов», — говорится в исследовании.

Мужчины подрабатывают чаще женщин (27 и 23% соответственно). И чаще всего дополнительную работу имеют барнаульцы в возрасте 25–35 лет (29%), реже — молодежь до 25 лет (21%).

Доля имеющих подработку растет с повышением уровня дохода: среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей она составляет 28%, а среди получающих меньше — 22%.

Чаще подрабатывают респонденты, занятые на основном месте в гибридном режиме (несколько дней в офисе, несколько — на удаленке) — 34%.

Среди полностью удаленных сотрудников доля подрабатывающих составляет 25%. И 18% — среди тех, кто каждый день ходит на работу.

Наиболее активно ищут дополнительный заработок представители социально значимых и финансовых профессий:

среди медсестер подработка есть у 40%;

врачи — 39%;

главные бухгалтеры — 38%;

учителя — 32%;

маркетологи — 31%;

воспитатели — 29%;

охранники — 27%;

программисты — 26%;

продавцы и экономисты — по 9%;

HR-менеджеры — 12%;

администраторы и менеджеры по продажам —по 16%.

«Уделяют подработке менее десяти часов в неделю 67% опрошенных. Еще 19% подрабатывают от 10 до 20 часов, а 14% — более 20 часов», — выяснили аналитики.

29% совместителей рассказали, что дополнительная занятость приносит менее 10% общего дохода. 38% получают от подработки 10–30% дохода, каждый пятый — 30–50%, каждый восьмой — более половины личного дохода.

Как отмечается в исследовании, на платформе SuperJob растет число вакансий и резюме на подработку, совместительство и неполный день.

Опрос проведен с 1 по 6 мая среди трудоустроенных экономически активных жителей Барнаула.