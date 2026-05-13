Медсестры на Алтае хотят немного больше, но им предлагают одну из самых низких зарплат

Ежемесячный доход почти на 10 тысяч рублей меньше, чем средний показатель по регионам СФО

13 мая 2026, 15:00, ИА Амител

Медсестра / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае медицинские сестры рассчитывают на зарплату в размере 49,9 тыс. рублей, однако рыночные предложения на 6 тыс. рублей меньше, сообщает hh.ru.

«Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для медицинских сестер в Сибири по итогам первого квартала 2026 года составила 52,8 тыс. рублей. Это на 13% больше, чем годом ранее», — говорится в исследовании.

Зарплатные предложения среди регионов СФО:

в Республике Тыва — 104 500 рублей;

в Республике Алтай — 62 500 рублей;

в Новосибирской области — 60 000 рублей;

в Красноярском крае — 57 700 рублей;

в Иркутской области — 52 900 рублей;

в Республике Хакасия — 50 000 рублей;

в Кемеровской области - 49 700 рублей;

в Томской области — 45 000 рублей;

в Алтайском крае — 43 900 рублей;

в Омской области — 43 700 рублей.

В большинстве регионов СФО медсестры рассчитывают на более высокий доход, чем готовы предложить работодатели.

В Омской области ожидаемый уровень дохода составляет 50 тыс. рублей — на 6,3 тыс. рублей выше медианы предложений. В Алтайском крае соискатели рассчитывают на 49,9 тыс. рублей — на 6 тыс. рублей больше рыночных предложений. В Томской области — на 49,9 тыс. рублей, что на 4,9 тыс. рублей выше. В Иркутской области — на 55,8 тыс. рублей, на 2,9 тыс. рублей больше. В Красноярском крае — на 60 тыс. рублей, на 2,3 тыс. рублей выше. В Кемеровской области — на 50 тыс. рублей, на 300 рублей больше.

В двух регионах ожидания и предложения совпали. В Новосибирской области — 60 тыс. рублей, в Республике Хакасия — 50 тыс. рублей.

В двух регионах обратная ситуация: ожидания соискателей ниже медианных предложений. В Республике Алтай кандидаты рассчитывают на 60 тыс. рублей (на 2,5 тыс. рублей ниже рыночных предложений), а в Республике Тыва — на 70 тыс. рублей (ниже на 34,5 тыс. рублей).

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с комплексом предложений по улучшению положения среднего медицинского персонала в стране. Главная инициатива касается повышения зарплаты медсестер — установить на уровне 130–140% от средней по региону.