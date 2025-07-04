Украина, Иран, сотрудничество. О чем разговаривали Путин и Трамп по телефону
Разговор между главами государств длился почти час
04 июля 2025, 09:00, ИА Амител
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продлился почти час. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.
Об Украине
Главы государств обменялись мнениями по ситуации об украинском конфликте. Путин подтвердил готовность российской стороны продолжать переговоры. Кроме того, он проинформировал американского коллегу о реализации стамбульских договоренностей.
При этом конкретно содержание возможного третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждалось. Однако Ушаков отметил, что Россия готова к нему.
Отдельно Трамп в очередной раз поставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий.
"Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всех первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней конфронтации. И от этих целей Россия не отступится", — заявил Ушаков.
Вместе с тем тему частичной остановки поставок оружия США на Украину собеседники не затрагивали.
О Ближнем Востоке
Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. Российский лидер подчеркнул, что важно урегулировать спорные вопросы исключительно политико-дипломатическими средствами.
Отдельно стороны условились продолжать контакты по этому вопросу по линии ряда ведомств — МИД, министерств обороны и между помощниками глав государств.
Перспективы сотрудничества
Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили заинтересованность в развитии совместных экономических проектов — в том числе в энергетике и космосе.
Также российский лидер передал американскому коллеге предложение об обмене кинолентами, о котором шла речь на форуме АСИ — речь шла о фильмах, которые продвигают традиционные ценности. Трамп заявил, что эта идея ему нравится.
Вместе с тем возможную личную встречу президенты не обсуждали. Ушаков отметил, что договоренность о ней будет достигнута при необходимости.
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