Украина, Иран, сотрудничество. О чем разговаривали Путин и Трамп по телефону

Разговор между главами государств длился почти час

04 июля 2025, 09:00, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продлился почти час. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.

Об Украине

Главы государств обменялись мнениями по ситуации об украинском конфликте. Путин подтвердил готовность российской стороны продолжать переговоры. Кроме того, он проинформировал американского коллегу о реализации стамбульских договоренностей.

При этом конкретно содержание возможного третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждалось. Однако Ушаков отметил, что Россия готова к нему.

Отдельно Трамп в очередной раз поставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий.

"Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всех первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней конфронтации. И от этих целей Россия не отступится", — заявил Ушаков.

Вместе с тем тему частичной остановки поставок оружия США на Украину собеседники не затрагивали.

О Ближнем Востоке

Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. Российский лидер подчеркнул, что важно урегулировать спорные вопросы исключительно политико-дипломатическими средствами.

Отдельно стороны условились продолжать контакты по этому вопросу по линии ряда ведомств — МИД, министерств обороны и между помощниками глав государств.

Перспективы сотрудничества

Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили заинтересованность в развитии совместных экономических проектов — в том числе в энергетике и космосе.

Также российский лидер передал американскому коллеге предложение об обмене кинолентами, о котором шла речь на форуме АСИ — речь шла о фильмах, которые продвигают традиционные ценности. Трамп заявил, что эта идея ему нравится.

Вместе с тем возможную личную встречу президенты не обсуждали. Ушаков отметил, что договоренность о ней будет достигнута при необходимости.