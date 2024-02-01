Умер актер из "Ликвидации" Анатолий Дриженко

Ему было 82 года

01 февраля 2024, 07:44, ИА Амител

Кадр из кинофильма, где снимался Анатолий Дриженко

На 83-м году жизни скончался актер Анатолий Дриженко. Об этом рассказали в Одесском академическом музыкально-драматическом театре.

С 1964 года актер служил в Одесском академическом музыкально-драматическом театре. Он удостоен звания заслуженного артиста Украины, а также стал народным артистом Украины.

Помимо театра, актер играл еще в кино и сериалах. Широкому зрителю Дриженко известен по роли в сериалах "Ликвидация" и "Золотой теленок".