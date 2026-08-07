Умер продюсер Мадонны, Бритни Спирс и Blur

Уильяму Орбиту было 69 лет

07 августа 2026, 22:35, ИА Амител

Свеча / Фото: / Изображение сгенерировано яндекс / amic.ru

Британский музыкант, композитор и продюсер Уильям Орбит скончался 23 июля в возрасте 69 лет. О его смерти сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление родственников, пишет "Коммерсантъ".

«Нам и всем тем, чьей жизни он коснулся посредством музыки, дружбы и доброты, будет очень его не хватать», — написали близкие умершего.

Причины смерти родные не называют. Уильяму Орбиту было 69 лет.

Критики отмечали уникальный стиль Орбита: он виртуозно сочетал синтезаторы с акустическими гитарами и оркестровками, накладывая жесткую электронную ритмику на чувственные поп-мелодии.

Мировую славу ему принесла работа над альбомом Мадонны Ray of Light (1998 год). Пластинка разошлась тиражом более 20 миллионов экземпляров, получила четыре премии "Грэмми" и считается одной из лучших в дискографии певицы. Сама Мадонна называла Уильяма "совершенно сумасшедшим гением". В ответ Орбит заявлял, что всегда будет любить эту женщину, так как именно она построила ему карьеру. Позже он также спродюсировал ее альбом MDNA (2012).