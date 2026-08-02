Актера нашли мертвым у себя дома

02 августа 2026, 11:35, ИА Амител

Актер Винсент Пасторе / Фото: стоп-кадр из сериала "Клан Сопрано"

Скончался актер Винсент Пасторе, известный по роли в сериале "Клан Сопрано", сообщает Starhit.ru. Тело артиста нашли в его доме в Бронксе.

Сосед актера забил тревогу после того, как тот не выходил на связь более трех суток. Сейчас причины смерти устанавливаются, следственные действия продолжаются. У покойного осталась дочь по имени Рене.

Менеджер Роберт Аттерманн официально подтвердил кончину Пасторе.

«Мне выпала честь быть агентом Винни более 30 лет, задолго до того, как "Клан Сопрано" вознес его на вершину славы. Для миллионов зрителей он навсегда останется легендарным Биг Пусси, но для тех, кто был рядом, он значил неизмеримо больше, чем просто роль», — сообщил агент актера.

Мировую известность Винсенту Пасторе принесла роль в сериале "Клан Сопрано", который считается одним из главных произведений в истории телевидения. Он сыграл Сальваторе Бонпенсьеро по прозвищу Биг Пусси — старого друга и сообщника главного героя Тони Сопрано.

Помимо этого проекта, его фильмография включает сериалы "Практика", "Лас-Вегас" и "Все ненавидят Криса", а также полнометражные картины "Мошенники", "Револьвер" и "Малавита". Благодаря фактурной внешности и природному обаянию Пасторе стал одним из самых узнаваемых исполнителей ролей мафиози и гангстеров в американском кино.