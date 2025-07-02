Утюги и помидоры. Что заметнее всего подешевело и подорожало в Алтайском крае

Плодоовощная продукция падает в цене по двум причинам: новый урожай и укрепление рубля

02 июля 2025, 06:15, ИА Амител

Утюг и помидоры / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Цены в Алтайском крае в мае 2025 года, по данным Росстата, снизились на 0,05% к апрелю, при этом продовольствие подешевело существеннее, чем непродовольственные товары, сообщает региональное отделение Банка России.

Продовольственные товары: что подешевело и подорожало

В регионе пятый месяц подряд снижались цены на яйца. Увеличилось предложение куриных яиц в связи с ростом объемов производства на сибирских птицефабриках. За 12месяцев данный продукт в крае подешевел на 19,43%.

В мае снизились цены на плодоовощную продукцию, значительнее всего - на огурцы, помидоры, сладкий перец, чеснок. В крае выросло их предложение из-за поступления продукции нового урожая из других регионов. Кроме того, из-за укрепления рубля продолжила снижаться стоимость поставок импортных овощей. При этом накопленный за 12 месяцев прирост цен на плодоовощную продукцию составил 17,06%.

Подешевела масложировая продукция. Региональные производители отмечали снижение стоимости сырого молока для производства сливочного масла. В результате в мае масло подешевело. При этом у переработчиков в предыдущие месяцы увеличились издержки на упаковку, логистику и оплату труда. Поэтому накопленный за 12 месяцев прирост цен на сливочное масло оказался существенным.

Выросли цены на общественное питание. Увеличились расходы предприятий на закупку отдельных продуктов и заработную плату. Сохранение высокого спроса, в том числе из-за роста туристического потока в регионе, позволило легче переносить издержки в цены. В целом за 12 месяцев общественное питание в крае подорожало на 18,21%.

Непродовольственные товары: что подешевело и подорожало

Заметнее всего снизились цены на компьютеры, холодильники, стиральные машины, утюги, наушники, смартфоны, телевизоры, флеш-карты.

"Это связано с укреплением рубля, а также проведением торговыми сетями скидочных акций и распродаж для освобождения от товарных запасов, сформированных в предыдущие месяцы", - уточнили в ЦБ.

Кроме того, в регионе продолжает замедляться спрос на товары длительного пользования, в том числе в связи с охлаждением потребительского кредитования. За последние 12 месяцев в крае снизились цены на компьютеры — на 4,81%, на средства связи — на 11,09%, на телерадио товары — на 8,51%, а электроника и бытовая техника подорожали меньше, чем непродовольственные товары в целом.

При этом в крае в мае выросли цены на медицинские товары. У производителей медикаментов росли издержки на сырье, транспортировку и оплату труда. Также продолжали расти расходы аптек на зарплату и аренду. За год медицинские товары в регионе подорожали на 10,17%.