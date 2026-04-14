В Барнауле выберут лучшего предпринимателя города

14 апреля 2026, 15:59, ИА Амител

Предприниматель / Фото из архива amic.ru

Конкурс "Лучший предприниматель города"* пройдет в очередной раз в Барнауле. Это ежегодный конкурс, который проводит комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города.

Ведомство уже объявило о приеме заявок среди желающих принять участие в конкурсе.

Традиционно всего будет шесть победителей в шести номинациях.

Что это за номинации?

— "Лучший предприниматель в сфере производства";

— "Лучший предприниматель в сфере торговли";

— "Лучший предприниматель в сфере предоставления услуг населению";

— "Женское предпринимательство";

— "Лучший молодой предприниматель" (для индивидуальных предпринимателей или учредителей организации в возрасте до 35 лет включительно).

И еще одна номинация выделена для самозанятых. Она так и называется "Самозанятый года".

Когда нужно подать заявку?

В комитете по предпринимательству отметили, что предоставить конкурсную документацию нужно с 1 по 30 апреля 2026 года.

Какие документы нужны?

Полная информация о пакете документов, необходимых для участия в конкурсе, размещена на сайте администрации города. Посмотреть можно по этой ссылке.

Куда и как подать документы?

Заявку и пакет документов нужно предоставить в комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города.

Можно направить:

— на электронный адрес as15@barnaul-adm.ru;

— в письменном виде (или нарочным) на почтовый адрес: 656043, г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114.*Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением администрации города Барнаула от 27.03.2023 № 397 "О проведении конкурса "Лучший предприниматель города Барнаула".

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула.