В алтайском городе из-за дождя и таяния снега провалился асфальт

Водителей призвали быть внимательными

25 февраля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийске Алтайского края образовалась дыра в асфальте на улице Репина.

По информации местных жителей, дорога провалилась у обочины напротив здания Управления по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности города.

"Будьте внимательны", – предупредили в паблике "Инцидент Бийск".

Отметим, что вчера, 24 февраля, в Алтайском крае шёл дождь, а также таял снег и был сильный гололёд.