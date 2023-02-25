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В алтайском городе из-за дождя и таяния снега провалился асфальт

Водителей призвали быть внимательными

25 февраля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Бийск"
Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийске Алтайского края образовалась дыра в асфальте на улице Репина.

По информации местных жителей, дорога провалилась у обочины напротив здания Управления по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности города.

"Будьте внимательны", – предупредили в паблике "Инцидент Бийск".

Отметим, что вчера, 24 февраля, в Алтайском крае шёл дождь, а также таял снег и был сильный гололёд.

Комментарии 14

  • *из-за дождя и таяния снега провалился асфальт* точно эта причина? не плохое качество дороги?
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Картина Репина : - "Приплыли" ... Хе-хе
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Хотя это и картина Соловьёва , и называется по-другому. Хе-хе
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Можно было предположить, что снег будет таять )))) Кто несет ответственность в крае за качество дорог???
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Надо было снег вовремя убирать
    25 февраля, Гость   Ответить
  • О͇п͇я͇т͇ь͇ п͇о͇г͇о͇д͇а͇ в͇и͇н͇о͇в͇а͇т͇а͇.
    25 февраля, Гость   Ответить
  • На перекрестке Ленина Матросова тоже яма 3
    25 февраля, Гость   Ответить
  • из-за дождя и таяния снега провалился асфальт---А может дело в другом???
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Современные технологии, сплош и рядом.
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, на каком перекрёстке?
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Когда уже у власти будут честные, справедливые, грамотные , компетентные, не алчные руководители?! Нет у нас настоящего "хозяина"... В нашем "Наукограде"....
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ???
    26 февраля, Гость   Ответить
  • А может из-за некудышных наших дорожников? Провести бы эксперимент из др. страны дорожников привезти, а наши пусть без соли посидели бы, может поняли бы как работать надо, а то каждый год одно и тоже
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Перекресток Ленина и Матросова Это где? Вообще разные районы города! И кстати новый мэр не виноват!!! Это враги плохо сделали дорогу ))
    27 февраля, Гость   Ответить
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