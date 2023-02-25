В алтайском городе из-за дождя и таяния снега провалился асфальт
Водителей призвали быть внимательными
25 февраля 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: "Инцидент Бийск"
В Бийске Алтайского края образовалась дыра в асфальте на улице Репина.
По информации местных жителей, дорога провалилась у обочины напротив здания Управления по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности города.
"Будьте внимательны", – предупредили в паблике "Инцидент Бийск".
Отметим, что вчера, 24 февраля, в Алтайском крае шёл дождь, а также таял снег и был сильный гололёд.
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