Губернатор Томенко поздравил Героя России Молчанова и ветеранов войн с Днем Победы

Накануне праздника глава региона посетил госпиталь для ветеранов

09 мая 2026, 10:15, ИА Амител

Виктор Томенко посетил краевой госпиталь для ветеранов войн / Фото: пресс-служба "Единой России"

Губернатор Алтайского края и член Генсовета партии "Единая Россия" Виктор Томенко 8 мая посетил краевой госпиталь для ветеранов войн, чтобы поздравить фронтовиков, участников локальных войн и спецопераций с приближающимся Днем Победы. В праздничной встрече также принял участие Герой России, гвардии младший лейтенант Константин Молчанов, который, как и многие ветераны, проходил лечение в этом госпитале после службы.

Томенко подчеркнул, что регулярно посещает это учреждение, уделяя особое внимание его развитию и улучшению условий для восстановления здоровья участников боевых действий. Начальник госпиталя Ольга Зубова рассказала, как новейшее оборудование способствует скорейшему восстановлению пациентов, позволяя им быстрее вернуться к активной жизни.

«Наш госпиталь — ровесник Великой Победы. Несмотря на солидный возраст, он идет в ногу со временем. Здесь созданы все условия, для того чтобы бойцы с разными ранениями, люди разного возраста быстро шли на поправку и набирались сил», — отметил Молчанов.

И добавил, что здесь лечат не только с помощью современного оборудования, но и душевным отношением медперсонала.

В этот день в госпитале также прошел концерт, на котором присутствовал и губернатор Виктор Томенко. Особое внимание было уделено ветерану Великой Отечественной войны Ивану Александровичу Жданову, который стал одним из почетных гостей мероприятия.

«В День Победы очень хорошо чувствуется связь поколений. Это сила нашей страны, сила нашего народа. Во все времена есть люди, которые с оружием в руках, не раздумывая обо всех сложностях, тяготах, рисках, страхах, выполняют приказ Родины и с оружием в руках встают на защиту людей, на защиту целостности нашей страны, ее границ, ее национальных интересов», — сказал глава региона.

Он напомнил, что из Алтайского края на фронт ушли около 600 тысяч человек. Почти половина из них не вернулась домой. Спустя 81 год внуки и правнуки тех, кто сражался в Великой Отечественной, продолжают совершать подвиги на фронтах СВО. Ветераны и действующие военнослужащие заслуживают низкий поклон и великую благодарность, подчеркнул Виктор Томенко.

Виктор Томенко посетил краевой госпиталь для ветеранов войн / Фото: пресс-служба "Единой России"

Как ранее сообщал amic.ru, губернатор поздравил жителей региона и ветеранов с 81‑й годовщиной Победы. Он подчеркнул важность памяти о подвиге прошлого поколения и значительный вклад фронтовиков и тружеников тыла в общую победу. Память о героях продолжает жить и передаваться будущим поколениям. Томенко также отметил преемственность поколений, напомнив о современных защитниках, которые продолжают традиции ветеранов, и пожелал всем крепкого здоровья и благополучия в праздничный День Победы.