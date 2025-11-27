В Змеиногорске пристав спас жизнь посетителю суда во время эпилептического припадка

Быстрая реакция пристава помогла избежать тяжелых последствий

27 ноября 2025, 12:30, ИА Амител

Никита Шейкин / Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Алтайскому краю

Сотрудник Змеиногорского суда своевременно помог посетителю, у которого начался эпилептический приступ. Инцидент произошел в фойе здания, где 48-летний мужчина ждал начала заседания. В какой-то момент ему стало плохо, и приступ развился стремительно.

Старший лейтенант судебных приставов Никита Шейкин, находившийся на посту, оперативно сориентировался: уложил мужчину в безопасное положение, чтобы предотвратить травмы во время судорог, и незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики подтвердили, что быстрая реакция пристава помогла избежать тяжелых последствий и снизила риски для жизни пострадавшего.

В региональном управлении ФССП отметили, что такие случаи наглядно показывают высокий уровень подготовки сотрудников службы и их умение действовать в экстренных ситуациях.

Ранее сообщалось, что на Алтае росгвардейцы спасли водителя, пострадавшего в жестком ДТП. Сотрудники Росгвардии обесточили автомобиль и помогли спасателям извлечь его из искореженного ВАЗа.