В Змеиногорске пристав спас жизнь посетителю суда во время эпилептического припадка
Быстрая реакция пристава помогла избежать тяжелых последствий
27 ноября 2025, 12:30, ИА Амител
Сотрудник Змеиногорского суда своевременно помог посетителю, у которого начался эпилептический приступ. Инцидент произошел в фойе здания, где 48-летний мужчина ждал начала заседания. В какой-то момент ему стало плохо, и приступ развился стремительно.
Старший лейтенант судебных приставов Никита Шейкин, находившийся на посту, оперативно сориентировался: уложил мужчину в безопасное положение, чтобы предотвратить травмы во время судорог, и незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи.
Прибывшие медики подтвердили, что быстрая реакция пристава помогла избежать тяжелых последствий и снизила риски для жизни пострадавшего.
В региональном управлении ФССП отметили, что такие случаи наглядно показывают высокий уровень подготовки сотрудников службы и их умение действовать в экстренных ситуациях.
Спас жизнь как-то сильно громко звучит в данном случае
10:25:36 28-11-2025
наконец-то не стал дергать и сувать в рот посторонние предметы, как это обычно бывает в таких случаях