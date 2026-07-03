В Алтайском крае продолжается заготовка кормов: сена запасли уже 39 тысяч тонн

По данным Минсельхоза региона, это 11% от плана

03 июля 2026, 12:00, ИА Амител

Уборка сена в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае продолжается заготовка кормов. К началу июля сельхозпредприятия региона заготовили 39 тысяч тонн сена и 178 тысяч тонн сенажа.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края, по состоянию на 1 июля аграрии выполнили план по заготовке сена на 11%. Всего в регионе запасено около 39 тысяч тонн этого вида кормов.

Кроме того, хозяйства уже заготовили 178 тысяч тонн сенажа, что составляет 18% от запланированного объема.

По данным ведомства, наиболее высокие темпы кормозаготовительной кампании демонстрируют хозяйства Целинного, Тальменского, Шипуновского, Усть-Калманского, Петропавловского и Зонального районов.

Кормозаготовительная кампания в Алтайском крае продолжается. Аграриям предстоит сформировать необходимые запасы кормов для предстоящего зимнего содержания сельскохозяйственных животных.