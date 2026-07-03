В Алтайском крае продолжается заготовка кормов: сена запасли уже 39 тысяч тонн
По данным Минсельхоза региона, это 11% от плана
03 июля 2026, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае продолжается заготовка кормов. К началу июля сельхозпредприятия региона заготовили 39 тысяч тонн сена и 178 тысяч тонн сенажа.
Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края, по состоянию на 1 июля аграрии выполнили план по заготовке сена на 11%. Всего в регионе запасено около 39 тысяч тонн этого вида кормов.
Кроме того, хозяйства уже заготовили 178 тысяч тонн сенажа, что составляет 18% от запланированного объема.
По данным ведомства, наиболее высокие темпы кормозаготовительной кампании демонстрируют хозяйства Целинного, Тальменского, Шипуновского, Усть-Калманского, Петропавловского и Зонального районов.
Кормозаготовительная кампания в Алтайском крае продолжается. Аграриям предстоит сформировать необходимые запасы кормов для предстоящего зимнего содержания сельскохозяйственных животных.
12:04:36 03-07-2026
По данным Минсельхоза региона, это 11% от плана.
Косить еще и косить...
12:31:04 03-07-2026
с голоду не умрём.
14:30:47 03-07-2026
хвала Будде. (12:31:04 03-07-2026) с голоду не умрём. ... нет сена во многих районах края из-за засухи, опять скот будут резать
10:56:50 04-07-2026
гость (14:30:47 03-07-2026) нет сена во многих районах края из-за засухи, опять скот буд... есть ли сено, нет ли сена.
резать будут продолжать.
будем есть импортное-красивое и дорогое.
22:25:54 03-07-2026
Соляру дайте аграриям без привязки фгисам