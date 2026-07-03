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В Алтайском крае продолжается заготовка кормов: сена запасли уже 39 тысяч тонн

По данным Минсельхоза региона, это 11% от плана

03 июля 2026, 12:00, ИА Амител

Уборка сена в Алтайском крае / Фото: amic.ru
Уборка сена в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае продолжается заготовка кормов. К началу июля сельхозпредприятия региона заготовили 39 тысяч тонн сена и 178 тысяч тонн сенажа.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края, по состоянию на 1 июля аграрии выполнили план по заготовке сена на 11%. Всего в регионе запасено около 39 тысяч тонн этого вида кормов.

Кроме того, хозяйства уже заготовили 178 тысяч тонн сенажа, что составляет 18% от запланированного объема.

По данным ведомства, наиболее высокие темпы кормозаготовительной кампании демонстрируют хозяйства Целинного, Тальменского, Шипуновского, Усть-Калманского, Петропавловского и Зонального районов.

Кормозаготовительная кампания в Алтайском крае продолжается. Аграриям предстоит сформировать необходимые запасы кормов для предстоящего зимнего содержания сельскохозяйственных животных.

Алтайский край сельское хозяйство животные
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Комментарии 5

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Гость

12:04:36 03-07-2026

По данным Минсельхоза региона, это 11% от плана.
Косить еще и косить...

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хвала Будде.

12:31:04 03-07-2026

с голоду не умрём.

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гость

14:30:47 03-07-2026

хвала Будде. (12:31:04 03-07-2026) с голоду не умрём. ... нет сена во многих районах края из-за засухи, опять скот будут резать

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есть такая выгода..

10:56:50 04-07-2026

гость (14:30:47 03-07-2026) нет сена во многих районах края из-за засухи, опять скот буд... есть ли сено, нет ли сена.
резать будут продолжать.
будем есть импортное-красивое и дорогое.

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Гость

22:25:54 03-07-2026

Соляру дайте аграриям без привязки фгисам

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