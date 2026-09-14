НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае втрое выросло число случаев мужского бесплодия

Болезни часто протекают бессимптомно, поэтому каждый четвертый мужчина приходит к врачу лишь по настоянию близких

14 сентября 2026, 16:29, ИА Амител

Отец и сын / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Отец и сын / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Алтайском крае фиксируется тревожная динамика: за последний год количество случаев мужского бесплодия увеличилось втрое, при этом проблема все чаще затрагивает молодых мужчин. Как сообщают "Вести Алтай", среди основных факторов, провоцирующих нарушения репродуктивного здоровья, — простатиты, инфекционные заболевания и сбои в работе эндокринной системы.

При этом многие мужчины не спешат обращаться за медицинской помощью. По данным экспертов, каждый четвертый пациент приходит на прием только по настоянию близких — супруги, сестры или матери. Причина в том, что многие патологии развиваются без ярко выраженных симптомов, поэтому мужчины нередко упускают момент, когда проблему можно решить консервативными методами.

Медики напоминают, что профилактические осмотры необходимы каждому мужчине начиная с 18 лет, а после 45 лет важно регулярно сдавать анализ крови на ПСА. Специалисты призывают жителей региона внимательнее относиться к своему здоровью: своевременное выявление заболеваний позволяет избежать серьезных осложнений и необходимости хирургического вмешательства.

Отец в декрете / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Здоровье Демография
       

Комментарии 12

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Гость

16:35:15 14-09-2026

Система дала сбой....
ребенку например выписали лекарство, которое с сентября сняли с продажи т.к. оно поражает головной мозг, а раньше его прописывали для профилактики
Спасибо, не за что....

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Гость

17:20:48 14-09-2026

Гость (16:35:15 14-09-2026) Система дала сбой....ребенку например выписали лекарство... А вот не надо пить лекарство для профилактики. Вот вообще не надо

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медведь-шатун

16:39:04 14-09-2026

Вот где надо бить тревогу!!!

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Гость

16:52:11 14-09-2026

медведь-шатун (16:39:04 14-09-2026) Вот где надо бить тревогу!!!... В рельсу бить...

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ага.

17:11:51 14-09-2026

Гость (16:52:11 14-09-2026) В рельсу бить...... рельсой бить.

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Гость

16:49:47 14-09-2026

РНК вакцинация от ковида
а об этом предупреждали

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Гость

17:13:50 14-09-2026

Сначала бабы не дают, у мужиков внутри застой и деградация, а потом когда баба согласна - всё, поезд ушёл, иди рожай негра из пробирки ЭКО.

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Гость

18:06:23 14-09-2026

Гость (17:13:50 14-09-2026) Сначала бабы не дают, у мужиков внутри застой и деградация, ... У нас с бабами попроще, очень даже дают, не как в дружественных странах

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гость

18:36:12 14-09-2026

Пить меньше надо. И наркоманить. И вейпы курить. Придурки потому что.

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Гость

08:09:33 15-09-2026

гость (18:36:12 14-09-2026) Пить меньше надо. И наркоманить. И вейпы курить. Придурки ... Стресс блокирует выработку тестостерона и вызывает всплеск кортизола. Курение это антистресс. Да и раньше курили больше чем сегодня. Так что мимо ваш аргумент. Тут в другом причина.

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Гость

19:33:04 14-09-2026

Алименты отменять надо, иначе рождаемость не поднимем.

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Гость

20:17:34 15-09-2026

Смотреть надо с рождения, мамаши заленились совсем, а ведь давно говорили врачи о вреде памперсов, но лень перевешивает все разумные доводы.

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