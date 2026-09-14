В Алтайском крае втрое выросло число случаев мужского бесплодия

Болезни часто протекают бессимптомно, поэтому каждый четвертый мужчина приходит к врачу лишь по настоянию близких

14 сентября 2026, 16:29, ИА Амител

Отец и сын / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Алтайском крае фиксируется тревожная динамика: за последний год количество случаев мужского бесплодия увеличилось втрое, при этом проблема все чаще затрагивает молодых мужчин. Как сообщают "Вести Алтай", среди основных факторов, провоцирующих нарушения репродуктивного здоровья, — простатиты, инфекционные заболевания и сбои в работе эндокринной системы.

При этом многие мужчины не спешат обращаться за медицинской помощью. По данным экспертов, каждый четвертый пациент приходит на прием только по настоянию близких — супруги, сестры или матери. Причина в том, что многие патологии развиваются без ярко выраженных симптомов, поэтому мужчины нередко упускают момент, когда проблему можно решить консервативными методами.

Медики напоминают, что профилактические осмотры необходимы каждому мужчине начиная с 18 лет, а после 45 лет важно регулярно сдавать анализ крови на ПСА. Специалисты призывают жителей региона внимательнее относиться к своему здоровью: своевременное выявление заболеваний позволяет избежать серьезных осложнений и необходимости хирургического вмешательства.