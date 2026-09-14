В Алтайском крае втрое выросло число случаев мужского бесплодия
Болезни часто протекают бессимптомно, поэтому каждый четвертый мужчина приходит к врачу лишь по настоянию близких
14 сентября 2026, 16:29, ИА Амител
В Алтайском крае фиксируется тревожная динамика: за последний год количество случаев мужского бесплодия увеличилось втрое, при этом проблема все чаще затрагивает молодых мужчин. Как сообщают "Вести Алтай", среди основных факторов, провоцирующих нарушения репродуктивного здоровья, — простатиты, инфекционные заболевания и сбои в работе эндокринной системы.
При этом многие мужчины не спешат обращаться за медицинской помощью. По данным экспертов, каждый четвертый пациент приходит на прием только по настоянию близких — супруги, сестры или матери. Причина в том, что многие патологии развиваются без ярко выраженных симптомов, поэтому мужчины нередко упускают момент, когда проблему можно решить консервативными методами.
Медики напоминают, что профилактические осмотры необходимы каждому мужчине начиная с 18 лет, а после 45 лет важно регулярно сдавать анализ крови на ПСА. Специалисты призывают жителей региона внимательнее относиться к своему здоровью: своевременное выявление заболеваний позволяет избежать серьезных осложнений и необходимости хирургического вмешательства.
16:35:15 14-09-2026
Система дала сбой....
ребенку например выписали лекарство, которое с сентября сняли с продажи т.к. оно поражает головной мозг, а раньше его прописывали для профилактики
Спасибо, не за что....
17:20:48 14-09-2026
Гость (16:35:15 14-09-2026) Система дала сбой....ребенку например выписали лекарство... А вот не надо пить лекарство для профилактики. Вот вообще не надо
16:39:04 14-09-2026
Вот где надо бить тревогу!!!
16:52:11 14-09-2026
медведь-шатун (16:39:04 14-09-2026) Вот где надо бить тревогу!!!... В рельсу бить...
17:11:51 14-09-2026
Гость (16:52:11 14-09-2026) В рельсу бить...... рельсой бить.
16:49:47 14-09-2026
РНК вакцинация от ковида
а об этом предупреждали
17:13:50 14-09-2026
Сначала бабы не дают, у мужиков внутри застой и деградация, а потом когда баба согласна - всё, поезд ушёл, иди рожай негра из пробирки ЭКО.
18:06:23 14-09-2026
Гость (17:13:50 14-09-2026) Сначала бабы не дают, у мужиков внутри застой и деградация, ... У нас с бабами попроще, очень даже дают, не как в дружественных странах
18:36:12 14-09-2026
Пить меньше надо. И наркоманить. И вейпы курить. Придурки потому что.
08:09:33 15-09-2026
гость (18:36:12 14-09-2026) Пить меньше надо. И наркоманить. И вейпы курить. Придурки ... Стресс блокирует выработку тестостерона и вызывает всплеск кортизола. Курение это антистресс. Да и раньше курили больше чем сегодня. Так что мимо ваш аргумент. Тут в другом причина.
19:33:04 14-09-2026
Алименты отменять надо, иначе рождаемость не поднимем.
20:17:34 15-09-2026
Смотреть надо с рождения, мамаши заленились совсем, а ведь давно говорили врачи о вреде памперсов, но лень перевешивает все разумные доводы.