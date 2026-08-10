В Алтайском крае выделили больше 300 млн рублей на поддержку бизнеса
На помощь могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса
10 августа 2026, 18:45, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае выделили более 300 млн рублей на поддержку представителей малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона. Предпринимателям могут вернуть до половины стоимости оборудования.
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры продолжает прием заявок на субсидирование малого и среднего бизнеса. В этом году на эти цели направили 303,03 млн рублей.
Как получить компенсацию?
- На нее могут претендовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие в реестре субъектов МСП.
- Программа компенсирует затраты на покупку или лизинг оборудования по договорам, заключенным в 2025 и 2026 годах (не более трех договоров).
- Размер выплаты может достигать 50% от стоимости техники (без учета НДС), но не более 5 миллионов рублей в год.
- Получатель должен будет создать минимум одно новое рабочее место (при сумме субсидии до 3,5 млн рублей), сохранить или увеличить уровень среднемесячной заработной платы сотрудников.
Подать документы необходимо с 30 июля по 28 августа 2026 года. Заявки принимаются дистанционно через государственную систему "Электронный бюджет" на портале promote.budget.gov.ru.
19:09:33 10-08-2026
Одной рукой уничтожаем малый бизнес другой помогаем, может вначале не надо уничтожать, сейчас посетила ТРЦ очень много пустых площадей, народ массово закрывает свой бизнес, а это ведь рабочие места.
19:41:31 10-08-2026
Гость (19:09:33 10-08-2026) Одной рукой уничтожаем малый бизнес другой помогаем, может в...
Ну, о чём вы, о какой помощи и какой руке говорите? Во-первых, это капля в море. Во-вторых, эту помощь получали и будут получать избранные, имеющие доступ к бюджету. В-третьих, вместе с закрывающемся бизнесом теряются не только рабочие места, но и налоги в бюджет. Но даже это кому то выгодно...
19:49:07 10-08-2026
ТРЦ это не бизнес, раньше это называлось спекуляция - купил за 10, продал за 20.
Бизнес - это если ты сам что-то производишь с нуля, а потом продаешь.
21:18:14 10-08-2026
Гость (19:49:07 10-08-2026) ТРЦ это не бизнес, раньше это называлось спекуляция - купил ... согласен 1000%
20:10:50 10-08-2026
рынок порешает.
не можете в бизнес - идите в учителя. или врачи.
20:28:46 10-08-2026
Мусик (20:10:50 10-08-2026) рынок порешает.не можете в бизнес - идите в учителя. или...
Где-то я уже слышал подобное, задом наперёд...
03:33:38 11-08-2026
А про бедного рантье подумали ? Все закрылись кому сдавать ?
08:32:17 11-08-2026
Гость (19:49:07 10-08-2026) ТРЦ это не бизнес, раньше это называлось спекуляция - купил ... Ну если никто не будет продавать товары то где вы будете покупать товары будете за хлебом ездить на хлеб завод, а за кроссовками на завод в Китай).
09:52:47 11-08-2026
Гость (08:32:17 11-08-2026) Ну если никто не будет продавать товары то где вы будете пок... ну справлялись как то, покупая на алишке.
11:07:48 11-08-2026
гость (09:52:47 11-08-2026) ну справлялись как то, покупая на алишке. ... А на алишке разве не продавцы, там по вашему одни производители работают, производители только оптом продают свои товары продавцам, вы шапку из фольги снимите с головы.
09:38:47 11-08-2026
отбор ведется с 30 июля, а сообщают только сейчас?
12:28:46 12-08-2026
гость (09:38:47 11-08-2026) отбор ведется с 30 июля, а сообщают только сейчас?... а чтоб пришли только нужные