На помощь могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса

10 августа 2026, 18:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае выделили более 300 млн рублей на поддержку представителей малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона. Предпринимателям могут вернуть до половины стоимости оборудования.

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры продолжает прием заявок на субсидирование малого и среднего бизнеса. В этом году на эти цели направили 303,03 млн рублей.

Как получить компенсацию?

На нее могут претендовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие в реестре субъектов МСП.

Программа компенсирует затраты на покупку или лизинг оборудования по договорам, заключенным в 2025 и 2026 годах (не более трех договоров).

Размер выплаты может достигать 50% от стоимости техники (без учета НДС), но не более 5 миллионов рублей в год.

Получатель должен будет создать минимум одно новое рабочее место (при сумме субсидии до 3,5 млн рублей), сохранить или увеличить уровень среднемесячной заработной платы сотрудников.

Подать документы необходимо с 30 июля по 28 августа 2026 года. Заявки принимаются дистанционно через государственную систему "Электронный бюджет" на портале promote.budget.gov.ru.