В Алтайском районе в ДТП погибла 17-летняя девушка

Погибшая в этом году закончила школу

10 августа 2026, 18:15, ИА Амител

Место смертельного ДТП в Алтайском крае / Фото: Следком Алтайского края

Ночью 9 августа в Алтайском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю. По данным следствия, 19-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортным средством, находился за рулем автомобиля, принадлежащего его родственникам.

Предварительно установлено, что 19-летний водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего автомобиль опрокинулся.

«В результате дорожно-транспортного происшествия скончалась 17-летняя девушка. Сам водитель и 21-летний пассажир в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение», — передает пресс-служба Следственного комитета.

Уточняется, что погибшая в 2026 году закончила школу с медалью и поступила в вуз.

Белокурихинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Назначены судебно-медицинская, автотехническая и техническая экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.