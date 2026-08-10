В Алтайском районе в ДТП погибла 17-летняя девушка
Погибшая в этом году закончила школу
10 августа 2026, 18:15, ИА Амител
Ночью 9 августа в Алтайском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю. По данным следствия, 19-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортным средством, находился за рулем автомобиля, принадлежащего его родственникам.
Предварительно установлено, что 19-летний водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего автомобиль опрокинулся.
«В результате дорожно-транспортного происшествия скончалась 17-летняя девушка. Сам водитель и 21-летний пассажир в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение», — передает пресс-служба Следственного комитета.
Уточняется, что погибшая в 2026 году закончила школу с медалью и поступила в вуз.
Белокурихинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Назначены судебно-медицинская, автотехническая и техническая экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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