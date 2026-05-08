В Алтайском заповеднике показали лиловый маральник под Цветочной Луной

Снимки быстро привлекли внимание любителей природы

08 мая 2026, 15:34, ИА Амител

Фото: Александр Лотов

В Алтайском заповеднике показали одно из самых узнаваемых весенних явлений региона — цветение маральника на фоне майского полнолуния, которое называют Цветочной Луной. Фотографии прителецкого маральника опубликовали сотрудники заповедника.

В начале мая горные склоны в Республике Алтай традиционно покрываются розово-фиолетовыми и лиловыми цветами. В этот период маральник становится одной из главных природных достопримечательностей региона и ежегодно привлекает сотни туристов со всей страны.

Особенно эффектно цветение выглядело в сочетании с так называемой Цветочной Луной — майским полнолунием, название которого пришло из календаря североамериканских индейцев и первых переселенцев. Именно в это время в природе обычно начинается пик цветения растений.

Сотрудники заповедника запечатлели нежные цветущие кустарники на фоне неба и луны. Снимки быстро привлекли внимание любителей природы и путешествий по Алтаю.