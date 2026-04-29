29 апреля 2026, 17:30, ИА Амител

Луна / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В мае россияне смогут увидеть несколько интересных астрономических явлений, рассказал Александр Алексеев, научный сотрудник Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, в интервью РИА Новости.

«Месяц начнется и закончится полнолунием, которое произойдет 1 и 31 мая соответственно. Термин "голубая Луна" используется неофициально и происходит от английского выражения Once in a Blue Moon, что буквально означает "однажды в голубую луну" и символизирует крайне редкое событие. Однако в эти даты Луна не будет выглядеть голубой», — отметил он.

В начале мая ожидается пик метеорного потока Эта-Аквариды, который продлится с 5 по 6 мая. Чтобы лучше наблюдать за этим явлением, рекомендуется выбрать место вдали от городских огней, добавил Алексеев.

Также на протяжении всего месяца будет удобно наблюдать Венеру, которая постепенно удаляется от Солнца. Это сделает ее более доступной для вечерних наблюдений.

Ранее сообщалось, что впервые за полвека земляне увидели обратную сторону Луны своими глазами.