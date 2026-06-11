В Барнауле могут создать отдельный комитет по транспорту
Реорганизация позволит сделать работу муниципальных структур более открытой и понятной для жителей города
11 июня 2026, 13:04, ИА Амител
В Барнауле может появиться отдельный комитет по транспорту. Вопрос о реорганизации структуры городской администрации обсудили на совещании, которое провел глава краевой столицы Вячеслав Франк. Предполагается, что действующий комитет по дорожному хозяйству и транспорту будет разделен на два самостоятельных ведомства, каждое из которых сосредоточится на своем направлении работы.
Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, действующая система управления уже не в полной мере отвечает современным требованиям. По его словам, проведенное в 2023 году разделение комитета по дорожному хозяйству и транспорту и комитета по благоустройству позволило лишь частично снизить нагрузку на профильное ведомство.
С тех пор ситуация в транспортной сфере города заметно изменилась. В Барнауле продолжается обновление парка общественного транспорта в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", растет объем задач, связанных с организацией пассажирских перевозок, а муниципальным властям приходится уделять все больше внимания вопросам контроля за работой перевозчиков.
Именно поэтому в администрации предложили создать два самостоятельных комитета.
Первый из них — комитет по дорожному хозяйству — будет отвечать за вопросы содержания и развития улично-дорожной сети, а также инженерной инфраструктуры города. В его подчинении останутся муниципальные предприятия "Автодорстрой" и "Барнаулгорсвет".
Второе ведомство — комитет по транспорту — сосредоточится на организации пассажирских перевозок и реализации комплексной схемы транспортного развития Барнаула. Предполагается, что в его ведение перейдут МУП "Горэлектротранс", МУП (АО) "Горавтотранс" и МБУ "Центртранс".
По мнению участников совещания, разделение полномочий позволит более эффективно выстраивать работу в каждой из сфер. Инициативу поддержали представители городской думы, Общественной палаты и Госавтоинспекции.
Как отметили эксперты, нагрузка на профильный комитет продолжает расти, в том числе из-за необходимости координировать работу еще одного транспортного предприятия. В этих условиях создание отдельного транспортного ведомства выглядит логичным шагом.
Кроме того, в администрации рассчитывают, что реорганизация позволит сделать работу муниципальных структур более открытой и понятной для жителей города.
При этом речь пока не идет о немедленных изменениях. На сегодняшний день принято решение лишь о подготовке необходимых документов и проработке механизма будущей реорганизации.
Подводя итоги совещания, Вячеслав Франк поручил профильному комитету разработать дорожную карту предстоящих преобразований. Одновременно комитету по финансам, налоговой и кредитной политике предстоит оценить все расходы, связанные с созданием новых структур.
13:16:16 11-06-2026
А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь! Увы!
13:18:49 11-06-2026
Господи, и как раньше жили? И транспорта было больше, и управленцев меньше!
13:41:45 11-06-2026
Шапито.
13:46:09 11-06-2026
А что измениться ???Хамы водители уйдут ?транспорт появиться?Наличку или перевод отменят?Этот та комитет разогнать надо а не то что оптимизировать(любимое слово для чиновников)
13:56:29 11-06-2026
Что, чей-то сынок подрос, надо ему рабочее место организовать? Можно еще комитеты по транспорту тоже поделить, сделать отдельно по электротранспорту, по автобусам, по маршруткам, по водному транспорту. Можно еще комитет по электричкам, да и по самолетам тоже.
14:31:47 11-06-2026
Гость (13:56:29 11-06-2026) Что, чей-то сынок подрос, надо ему рабочее место организоват... по самокатам еще обязательно
15:12:43 11-06-2026
Гость (14:31:47 11-06-2026) по самокатам еще обязательно... О, да, этот прямо первым надо выделить.
15:24:31 11-06-2026
Гость (14:31:47 11-06-2026) по самокатам еще обязательно... не, этих просто нужно запретить в городах.
16:09:54 11-06-2026
Гость (13:56:29 11-06-2026) Что, чей-то сынок подрос, надо ему рабочее место организоват... не торопите события, сначала надо комитет по комитетам
14:12:28 11-06-2026
в 3 раза возрастет число начальников а решения принимаемые по транспорту и дорогам будут не согласованными или менее согласованными. Кроме того на кучу лишних начальников придется отстегнуть долю из зарплатного бюджета, то есть зарплата шоферов кондукторов понизится
15:13:12 11-06-2026
Когда сделают дорогу на выезде из города к старому мосту? Срежте старое полотно т. к. весенние , критические ямы и выбоены замедляют трафик и от с.Присягино постоянно возникает дорожная пробка, по утрам граждане опаздывают на работу и т.п.
21:31:14 11-06-2026
Давно пора! А то смешали мух с котлетами: и травку с цветочками сажать, и дороги ремонтировать, транспортную сеть развивать! Вот агрономы и наруководили дорожным движением!
10:12:37 12-06-2026
Поддерживаю решение полностью, но ... сначала посадить на нары весь состав комитета за полный развал общественного транспорта, ужасные дороги, неумение организовывать дорожное движение во время ремонтов и пр.
14:09:20 12-06-2026
Гость (10:12:37 12-06-2026) Поддерживаю решение полностью, но ... сначала посадить на на... За ремонт 2021 года Павловского тракта на отрезке от ул. Георгиева до Сельскохозяйственной можно. За снятие ровного асфальта на ул. Попова
17:45:09 15-06-2026
Гость (14:09:20 12-06-2026) За ремонт 2021 года Павловского тракта на отрезке от ул. Гео...
шеломенцев уже