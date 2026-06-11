В Барнауле могут создать отдельный комитет по транспорту

Реорганизация позволит сделать работу муниципальных структур более открытой и понятной для жителей города

11 июня 2026, 13:04, ИА Амител

Рабочее совещание / Фото: barnaul.org

В Барнауле может появиться отдельный комитет по транспорту. Вопрос о реорганизации структуры городской администрации обсудили на совещании, которое провел глава краевой столицы Вячеслав Франк. Предполагается, что действующий комитет по дорожному хозяйству и транспорту будет разделен на два самостоятельных ведомства, каждое из которых сосредоточится на своем направлении работы.

Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, действующая система управления уже не в полной мере отвечает современным требованиям. По его словам, проведенное в 2023 году разделение комитета по дорожному хозяйству и транспорту и комитета по благоустройству позволило лишь частично снизить нагрузку на профильное ведомство.

С тех пор ситуация в транспортной сфере города заметно изменилась. В Барнауле продолжается обновление парка общественного транспорта в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", растет объем задач, связанных с организацией пассажирских перевозок, а муниципальным властям приходится уделять все больше внимания вопросам контроля за работой перевозчиков.

Именно поэтому в администрации предложили создать два самостоятельных комитета.

Первый из них — комитет по дорожному хозяйству — будет отвечать за вопросы содержания и развития улично-дорожной сети, а также инженерной инфраструктуры города. В его подчинении останутся муниципальные предприятия "Автодорстрой" и "Барнаулгорсвет".

Второе ведомство — комитет по транспорту — сосредоточится на организации пассажирских перевозок и реализации комплексной схемы транспортного развития Барнаула. Предполагается, что в его ведение перейдут МУП "Горэлектротранс", МУП (АО) "Горавтотранс" и МБУ "Центртранс".

По мнению участников совещания, разделение полномочий позволит более эффективно выстраивать работу в каждой из сфер. Инициативу поддержали представители городской думы, Общественной палаты и Госавтоинспекции.

Как отметили эксперты, нагрузка на профильный комитет продолжает расти, в том числе из-за необходимости координировать работу еще одного транспортного предприятия. В этих условиях создание отдельного транспортного ведомства выглядит логичным шагом.

Кроме того, в администрации рассчитывают, что реорганизация позволит сделать работу муниципальных структур более открытой и понятной для жителей города.

При этом речь пока не идет о немедленных изменениях. На сегодняшний день принято решение лишь о подготовке необходимых документов и проработке механизма будущей реорганизации.

Подводя итоги совещания, Вячеслав Франк поручил профильному комитету разработать дорожную карту предстоящих преобразований. Одновременно комитету по финансам, налоговой и кредитной политике предстоит оценить все расходы, связанные с созданием новых структур.