Барнаул получил еще два новых белорусских трамвая
Общая стоимость двух вагонов составила 123 миллиона рублей
09 мая 2026, 13:02, ИА Амител
В Барнаул передали два новых белорусских трамвая. Вагоны уже поступили в муниципальную собственность города, соответствующее распоряжение подготовило Алтайкрайимущество.
Как сообщили в ведомстве, трамваи закупило Управление автомобильных дорог Алтайского края в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Алтайского края". Общая стоимость двух вагонов составила 123 миллиона рублей.
Речь идет о низкопольных трамваях модели Т811 белорусского производства. Каждый вагон рассчитан на перевозку до 160 пассажиров.
Новые трамваи оборудованы кондиционерами и низкопольной конструкцией, что должно сделать поездки удобнее для маломобильных граждан, пожилых людей и пассажиров с детьми.
По каким именно маршрутам будут курсировать новые вагоны, пока не сообщается.
13:05:55 09-05-2026
Где продукция барнаульского трамвайного завода?
14:41:56 09-05-2026
Гость (13:05:55 09-05-2026) Где продукция барнаульского трамвайного завода?... Такого никогда не было.
08:33:12 11-05-2026
Администрация. (14:41:56 09-05-2026) Такого никогда не было.... И уже видимо не будет! Зато как пиарились!
15:10:40 09-05-2026
Гость (13:05:55 09-05-2026) Где продукция барнаульского трамвайного завода?... Видимо, продукцию барнаульского трамвайного завода отправили в Беларусь. Пусть тоже ... порадуются.
14:35:01 09-05-2026
Мы и тех то первых белорусов не видим
16:35:12 09-05-2026
Это им ихняя столовая на третьем этаже столько денег заработала? На новые трамваи. Мы в нее частенько ходим. Или сами с карт Барнаульцев надергали.
20:40:20 09-05-2026
Эксперт дэу (16:35:12 09-05-2026) Это им ихняя столовая на третьем этаже столько денег заработ...
А столовая уже стала трамваечной? Годах в 10-11х там пришлые люди рулили. Хотя и кормили хуже чем в советском пионерском лагере. Работал я там в то время на этаж выше.
08:34:41 11-05-2026
Гость (20:40:20 09-05-2026) А столовая уже стала трамваечной? Годах в 10-11х там при... Тебя плохо накормили в пионерском лагере?
18:05:44 09-05-2026
Оглушительная стоимость...
21:59:42 09-05-2026
Когда новый трамвай?
12:39:04 10-05-2026
Общая стоимость двух вагонов составила 123 миллиона рублей
Они из золота? Или дома в заграницах администраторов города и края заложены в ненормальных ценах?
23:37:24 10-05-2026
А чо не так?
В авто 4 человека едет - стОит 4 лимона.
В траНвае 60 человек -60 лимонов!