Барнаул получил еще два новых белорусских трамвая

Общая стоимость двух вагонов составила 123 миллиона рублей

09 мая 2026, 13:02, ИА Амител

Белорусский трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнаул передали два новых белорусских трамвая. Вагоны уже поступили в муниципальную собственность города, соответствующее распоряжение подготовило Алтайкрайимущество.

Как сообщили в ведомстве, трамваи закупило Управление автомобильных дорог Алтайского края в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Алтайского края". Общая стоимость двух вагонов составила 123 миллиона рублей.

Речь идет о низкопольных трамваях модели Т811 белорусского производства. Каждый вагон рассчитан на перевозку до 160 пассажиров.

Новые трамваи оборудованы кондиционерами и низкопольной конструкцией, что должно сделать поездки удобнее для маломобильных граждан, пожилых людей и пассажиров с детьми.

По каким именно маршрутам будут курсировать новые вагоны, пока не сообщается.