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Барнаул получил еще два новых белорусских трамвая

Общая стоимость двух вагонов составила 123 миллиона рублей

09 мая 2026, 13:02, ИА Амител

Белорусский трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru
Белорусский трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнаул передали два новых белорусских трамвая. Вагоны уже поступили в муниципальную собственность города, соответствующее распоряжение подготовило Алтайкрайимущество.

Как сообщили в ведомстве, трамваи закупило Управление автомобильных дорог Алтайского края в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Алтайского края". Общая стоимость двух вагонов составила 123 миллиона рублей.

Речь идет о низкопольных трамваях модели Т811 белорусского производства. Каждый вагон рассчитан на перевозку до 160 пассажиров.

Новые трамваи оборудованы кондиционерами и низкопольной конструкцией, что должно сделать поездки удобнее для маломобильных граждан, пожилых людей и пассажиров с детьми.

По каким именно маршрутам будут курсировать новые вагоны, пока не сообщается.

Барнаул трамваи
       

Комментарии 12

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Гость

13:05:55 09-05-2026

Где продукция барнаульского трамвайного завода?

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Администрация.

14:41:56 09-05-2026

Гость (13:05:55 09-05-2026) Где продукция барнаульского трамвайного завода?... Такого никогда не было.

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Гость

08:33:12 11-05-2026

Администрация. (14:41:56 09-05-2026) Такого никогда не было.... И уже видимо не будет! Зато как пиарились!

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Гость

15:10:40 09-05-2026

Гость (13:05:55 09-05-2026) Где продукция барнаульского трамвайного завода?... Видимо, продукцию барнаульского трамвайного завода отправили в Беларусь. Пусть тоже ... порадуются.

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Гость

14:35:01 09-05-2026

Мы и тех то первых белорусов не видим

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Эксперт дэу

16:35:12 09-05-2026

Это им ихняя столовая на третьем этаже столько денег заработала? На новые трамваи. Мы в нее частенько ходим. Или сами с карт Барнаульцев надергали.

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Гость

20:40:20 09-05-2026

Эксперт дэу (16:35:12 09-05-2026) Это им ихняя столовая на третьем этаже столько денег заработ...
А столовая уже стала трамваечной? Годах в 10-11х там пришлые люди рулили. Хотя и кормили хуже чем в советском пионерском лагере. Работал я там в то время на этаж выше.

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Гость

08:34:41 11-05-2026

Гость (20:40:20 09-05-2026) А столовая уже стала трамваечной? Годах в 10-11х там при... Тебя плохо накормили в пионерском лагере?

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Иван

18:05:44 09-05-2026

Оглушительная стоимость...

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Гость

21:59:42 09-05-2026

Когда новый трамвай?

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гость

12:39:04 10-05-2026

Общая стоимость двух вагонов составила 123 миллиона рублей

Они из золота? Или дома в заграницах администраторов города и края заложены в ненормальных ценах?

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Гость

23:37:24 10-05-2026

А чо не так?
В авто 4 человека едет - стОит 4 лимона.
В траНвае 60 человек -60 лимонов!

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