Стандарты детских поездок закреплены не только в ПДД, но и в отдельном федеральном документе

09 июня 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFH97LNd

Автобус для перевозки детей / Фото: amic.ru

Несмотря на завершение учебного года, образовательная и культурная программа во многих организациях продолжается даже летом. Для детей проводят самые разные мероприятия, в том числе — экскурсии, которые могут быть весьма продолжительными, а значит, потребуют организованной поездки на автобусе. Как определить, что такое путешествие пройдет с полным соблюдением требований безопасности, а юным пассажирам в дороге ничего не будет угрожать — в материале amic.ru

Больше детей — больше ответственности

Организованные поездки детей регламентируют не только правила дорожного движения, но и постановление правительства РФ от 2020 года, утвердившее отдельные требования к таким мероприятиям.

До начала поездки организатор должен уведомить о ней Госавтоинспекцию (по месту начала маршрута). Если в мероприятии задействованы три и более автобусов — то необходимо также подать заявку на сопровождение автомобилем Госавтоинспекции. Подать уведомление необходимо не позднее 48 часов до начала поездки при междугороднем маршруте и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях.Направить уведомление можно как лично в районном подразделении Госавтоинспекции, так и онлайн через специальную форму. К уведомлению также необходимо приложить список пассажиров (детей), данные водителя и сопровождающих, документы на автобус, подробный маршрут поездки и договор аренды (если автобус не принадлежит организатору).

Сопровождающие должны присутствовать в каждом автобусе. Если в группу входят более 20 детей, то на каждую дверь автобуса, предназначенную для посадки и высадки, должен приходиться один взрослый.

Если в поездке участвуют два автобуса и более, организатор назначает старшего сопровождающего, ответственного за все группы. Именно сопровождающие отвечают за безопасность детей в автобусе и должны разъяснить детям правила поведения автобусе, проконтролировать, все ли пассажиры пристегнули ремни безопасности и следить за их самочувствием.

Дело техники

"Детский" автобус не может быть старше десяти лет. Он должен иметь действующую диагностическую карту и пройти обязательный предрейсовый контроль технического состояния в день выезда.

Автобус должен быть оборудован ремнями безопасности, тахографом, аппаратурой спутниковой навигации (ГЛОНАСС) и проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета. На передней и задней частях транспортного средства должны быть установлены опознавательные знаки "Перевозка детей".

Водители автобусов с детьми должны иметь стаж вождения транспортом категории D не менее одного года из последних двух. К управлению таким транспортом не допускают тех, кто за последний год лишался прав либо подвергался административному аресту за правонарушения, связанные с дорожным движением.Скорость движения автобуса с детьми не может превышать 60 км/час, а перевозка детей в ночное время (с 23:00 до 06:00) строго запрещена, за исключением перевозки к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также при завершении организованной перевозки групп детей при незапланированном отклонении от графика. Если поездка продлится более четырех часов, то в ней не могут участвовать дети до 7 лет. А если ее продолжительность больше 12 часов и в ней задействованы три автобуса и более, то сопровождать детей также должен медицинский работник.

Наказание рублем

Законодательство предусматривает строгую ответственность за нарушения при организации перевозок групп детей.

Если автобус или водитель не соответствуют требованиям правил перевозки либо при организации поездки были допущены ошибки, связанные с документами, штраф для водителя составит 3000 рублей, для должностных лиц — 25 тысяч рублей, для юридических лиц — 100 тысяч рублей.

За перевозку детей в ночное время водителя ждет штраф в размере пяти тысяч рублей или даже лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев. Должностным лицам может грозить штраф – 50 тысяч рублей, юридическим лицам — 200 тысяч рублей.

Другие нарушения правил перевозки, например, отсутствие знака "Перевозка детей", караются штрафами в размере 25 тысяч рублей для должностных лиц и 100 тысяч рублей для юрлиц.

«Безопасность пассажиров напрямую зависит от дисциплины водителей и ответственности перевозчиков. Соблюдение требований законодательства — залог сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного движения», — напоминают в Госавтоинспекции Алтайского края.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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