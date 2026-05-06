В Барнауле на Строителей снесли бывший корпус РЖД под семиэтажный офисник. Фото

Новое здание с мини-сквером появится по соседству с ТЦ "Галактика"

06 мая 2026, 08:14, ИА Амител

На Строителей расчистили площадку под семиэтажный офисник / Фото: amic

На проспекте Строителей в Барнауле начали готовить площадку под строительство крупного офисного центра. Речь идет об участке рядом с ТЦ Galaxy, где еще недавно стоял бывший хозяйственный корпус РЖД.

От заброшенной двухэтажки за несколько дней практически ничего не осталось: здание снесли, а территорию начали расчищать для будущей стройки. Именно на этом месте, по адресу пр. Строителей, 44, планируют возвести семиэтажный офисный центр.

Напомним, проект тянется еще с 2019 года. Тогда эскизы здания впервые представили на градостроительном совете. Спустя полтора года объект показали повторно — уже в полностью переработанном виде. В феврале 2024 года проект получил положительное заключение строительной экспертизы, однако работы на участке так и не начались. Новое одобрение документации экспертиза выдала в начале декабря 2025 года.

Проект здания на пр. Строителей, 44 / Фото: "Мастерская Золотова"

Будущий офисник должен занять 4,7 тысячи квадратных метров. Одна из особенностей проекта — первый этаж на колоннах: под зданием архитекторы предусмотрели открытую парковку на 20 машино-мест. Еще десять парковочных мест должны появиться вдоль проспекта Строителей.

Ранее на участке находился двухэтажный хозяйственный корпус. Несколько лет назад в нем располагалась администрация железной дороги, однако позже РЖД начала распродавать имущество для оптимизации расходов. После этого здание перешло к барнаульскому бизнесмену.

Также инвестор планировал благоустроить зеленую зону перед будущим бизнес-центром. На градсовете в 2021 году архитектор Владимир Золотов рассказывал, что территорию намерены привести в порядок и отделить от проспекта Строителей кованым забором.