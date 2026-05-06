В Барнауле на Строителей снесли бывший корпус РЖД под семиэтажный офисник. Фото
Новое здание с мини-сквером появится по соседству с ТЦ "Галактика"
06 мая 2026, 08:14, ИА Амител
На проспекте Строителей в Барнауле начали готовить площадку под строительство крупного офисного центра. Речь идет об участке рядом с ТЦ Galaxy, где еще недавно стоял бывший хозяйственный корпус РЖД.
От заброшенной двухэтажки за несколько дней практически ничего не осталось: здание снесли, а территорию начали расчищать для будущей стройки. Именно на этом месте, по адресу пр. Строителей, 44, планируют возвести семиэтажный офисный центр.
Напомним, проект тянется еще с 2019 года. Тогда эскизы здания впервые представили на градостроительном совете. Спустя полтора года объект показали повторно — уже в полностью переработанном виде. В феврале 2024 года проект получил положительное заключение строительной экспертизы, однако работы на участке так и не начались. Новое одобрение документации экспертиза выдала в начале декабря 2025 года.
Будущий офисник должен занять 4,7 тысячи квадратных метров. Одна из особенностей проекта — первый этаж на колоннах: под зданием архитекторы предусмотрели открытую парковку на 20 машино-мест. Еще десять парковочных мест должны появиться вдоль проспекта Строителей.
Ранее на участке находился двухэтажный хозяйственный корпус. Несколько лет назад в нем располагалась администрация железной дороги, однако позже РЖД начала распродавать имущество для оптимизации расходов. После этого здание перешло к барнаульскому бизнесмену.
Также инвестор планировал благоустроить зеленую зону перед будущим бизнес-центром. На градсовете в 2021 году архитектор Владимир Золотов рассказывал, что территорию намерены привести в порядок и отделить от проспекта Строителей кованым забором.
08:40:51 06-05-2026
20 машиномест, всего?????!!!!!
08:45:16 06-05-2026
гость (08:40:51 06-05-2026) 20 машиномест, всего?????!!!!!... Нормально, кто не войдет на Строителей бросит
08:52:37 06-05-2026
Гость (08:45:16 06-05-2026) Нормально, кто не войдет на Строителей бросит ... -1 полоса! Пробка будет постоянно!
08:57:43 06-05-2026
Гость (08:52:37 06-05-2026) -1 полоса! Пробка будет постоянно!... Какая -1 полоса? Там вообще то выделенка для ОТ проходит. А на ней парковка запрещена. Просто отрежут кусок газона, тополя спилят. И будет обычная парковка.
09:09:39 06-05-2026
Напротив бывший БАМЗ полупустой стоит, этих офисников ненужных уже перебор.
Пивняк лучше на 7 этажей постройте
09:11:45 06-05-2026
Скоро мы прочтем тут новость, о том что вместо семи этажного офисника будет построен ЖК на 28 этажей с подземным паркингом, магазинами, спортзалом и игровой площадкой для спиногрызов.
09:13:12 06-05-2026
на галактике парковаться будут
10:24:03 06-05-2026
гость (09:13:12 06-05-2026) на галактике парковаться будут... в соседней галактике, же.
будет парковка.
а тут будет жить правительство.