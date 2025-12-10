НОВОСТИНедвижимость

Офисник, в котором разместят проектный институт, построят на месте здания РЖД в Барнауле

Впервые проект бизнес-центра показали в 2019 году

10 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Проект здания на пр. Строителей, 44 / Фото: "Мастерская Золотова"
Проект здания на пр. Строителей, 44 / Фото: "Мастерская Золотова"

Крупный офисный центр возведут на пр. Строителей, 44 (практически напротив ТРЦ Galaxy). Проект "тянется" еще с 2019 года: тогда эскизы здания впервые представили на градсовете. Спустя полтора года объект презентовали повторно полностью переработанным. А в начале декабря 2025-го стройэкспертиза выдала положительное заключение на документацию.

Сейчас на участке, где скоро развернется стройка, находится двухэтажный хозяйственный корпус. Несколько лет назад в нем располагалась администрация железной дороги, однако затем корпорация "РЖД" начала распродавать имущество (чтобы оптимизировать и сократить расходы), и здание досталось барнаульскому бизнесмену. Пока объект по-прежнему находится на участке, однако перед началом строительства его снесут.

Проект здания на пр. Строителей, 44 / Фото: "Мастерская Золотова"

Согласно представленному в 2019 году проекту, офисник будет семиэтажным, его площадь – 4,7 тыс. квадратных метров. Особенность здания в том, что оно имеет "ножки" – колонны на уровне первого этажа, где архитекторы предусмотрели открытую парковку на 20 машино-мест. Еще 10 парковок расположат вдоль пр. Строителей.

На заседании градсовета в 2021 году архитектор Владимир Золотов сообщил: зеленую зону перед бизнес-центром, которая располагается на муниципальной земле, инвестор намерен благоустроить и облагородить. Правда, мини-сквер решено отделить от пр. Строителей кованым забором.

Интересно, что в феврале 2024-го проект офисного центра уже получал одобрение строительной экспертизы, однако работы на участке так и не начались.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

08:19:28 10-12-2025

тема новости не раскрыта. Амик, какой проектный институт разместят?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:36:05 10-12-2025

Уважаемая редакция, Вы когда новости про строительство пишите, разделяйте государственную экспертизу и негосударственную экспертизу проектной документации, что бы читатель потом мог понимать кого благодарить за созданный объект в городе!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

09:59:18 10-12-2025

Забор пусть наконец-то снесут этот, а то вроде сквер городской, а ходить по нему нельзя - все огородили. Сейчас также будет, если забор останется. С какой стати вообще новый собственник на муниципальной земле свои заборы ставит?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Рождённый в СССР

10:21:21 10-12-2025

В этом здании располагался детский сад, который принадлежал Алтайскому отделению Западно-Сибирской железной дороги. Никакая администрация железной дороги в этом здании не находилась и это не хозяйственный корпус. Пишут всякую ересь, лишь бы что-нибудь написать...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

10:50:49 10-12-2025

Современные архитекторы не изучали геометрию и не знают, что существуют углы, отличающиеся от прямых?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дятел

12:22:59 10-12-2025

Чучмек (10:50:49 10-12-2025) Современные архитекторы не изучали геометрию и не знают, что... Прямые углы - самые лучшие углы в строительстве.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:47 10-12-2025

Интересно кто будет там строить и когда

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

16:44:22 10-12-2025

Мастерская Золотова может что то делать, кроме студенческих работ?

  3 Нравится
Ответить
