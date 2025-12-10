Офисник, в котором разместят проектный институт, построят на месте здания РЖД в Барнауле
Впервые проект бизнес-центра показали в 2019 году
10 декабря 2025, 08:15, ИА Амител
Крупный офисный центр возведут на пр. Строителей, 44 (практически напротив ТРЦ Galaxy). Проект "тянется" еще с 2019 года: тогда эскизы здания впервые представили на градсовете. Спустя полтора года объект презентовали повторно полностью переработанным. А в начале декабря 2025-го стройэкспертиза выдала положительное заключение на документацию.
Сейчас на участке, где скоро развернется стройка, находится двухэтажный хозяйственный корпус. Несколько лет назад в нем располагалась администрация железной дороги, однако затем корпорация "РЖД" начала распродавать имущество (чтобы оптимизировать и сократить расходы), и здание досталось барнаульскому бизнесмену. Пока объект по-прежнему находится на участке, однако перед началом строительства его снесут.
Проект здания на пр. Строителей, 44 / Фото: "Мастерская Золотова"
Согласно представленному в 2019 году проекту, офисник будет семиэтажным, его площадь – 4,7 тыс. квадратных метров. Особенность здания в том, что оно имеет "ножки" – колонны на уровне первого этажа, где архитекторы предусмотрели открытую парковку на 20 машино-мест. Еще 10 парковок расположат вдоль пр. Строителей.
На заседании градсовета в 2021 году архитектор Владимир Золотов сообщил: зеленую зону перед бизнес-центром, которая располагается на муниципальной земле, инвестор намерен благоустроить и облагородить. Правда, мини-сквер решено отделить от пр. Строителей кованым забором.
Интересно, что в феврале 2024-го проект офисного центра уже получал одобрение строительной экспертизы, однако работы на участке так и не начались.
08:19:28 10-12-2025
тема новости не раскрыта. Амик, какой проектный институт разместят?
08:36:05 10-12-2025
Уважаемая редакция, Вы когда новости про строительство пишите, разделяйте государственную экспертизу и негосударственную экспертизу проектной документации, что бы читатель потом мог понимать кого благодарить за созданный объект в городе!
09:59:18 10-12-2025
Забор пусть наконец-то снесут этот, а то вроде сквер городской, а ходить по нему нельзя - все огородили. Сейчас также будет, если забор останется. С какой стати вообще новый собственник на муниципальной земле свои заборы ставит?
10:21:21 10-12-2025
В этом здании располагался детский сад, который принадлежал Алтайскому отделению Западно-Сибирской железной дороги. Никакая администрация железной дороги в этом здании не находилась и это не хозяйственный корпус. Пишут всякую ересь, лишь бы что-нибудь написать...
10:50:49 10-12-2025
Современные архитекторы не изучали геометрию и не знают, что существуют углы, отличающиеся от прямых?
12:22:59 10-12-2025
Чучмек (10:50:49 10-12-2025) Современные архитекторы не изучали геометрию и не знают, что... Прямые углы - самые лучшие углы в строительстве.
14:32:47 10-12-2025
Интересно кто будет там строить и когда
16:44:22 10-12-2025
Мастерская Золотова может что то делать, кроме студенческих работ?