Офисник, в котором разместят проектный институт, построят на месте здания РЖД в Барнауле

Впервые проект бизнес-центра показали в 2019 году

10 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Проект здания на пр. Строителей, 44 / Фото: "Мастерская Золотова"

Крупный офисный центр возведут на пр. Строителей, 44 (практически напротив ТРЦ Galaxy). Проект "тянется" еще с 2019 года: тогда эскизы здания впервые представили на градсовете. Спустя полтора года объект презентовали повторно полностью переработанным. А в начале декабря 2025-го стройэкспертиза выдала положительное заключение на документацию.

Сейчас на участке, где скоро развернется стройка, находится двухэтажный хозяйственный корпус. Несколько лет назад в нем располагалась администрация железной дороги, однако затем корпорация "РЖД" начала распродавать имущество (чтобы оптимизировать и сократить расходы), и здание досталось барнаульскому бизнесмену. Пока объект по-прежнему находится на участке, однако перед началом строительства его снесут.

Проект здания на пр. Строителей, 44 / Фото: "Мастерская Золотова"

Согласно представленному в 2019 году проекту, офисник будет семиэтажным, его площадь – 4,7 тыс. квадратных метров. Особенность здания в том, что оно имеет "ножки" – колонны на уровне первого этажа, где архитекторы предусмотрели открытую парковку на 20 машино-мест. Еще 10 парковок расположат вдоль пр. Строителей.

На заседании градсовета в 2021 году архитектор Владимир Золотов сообщил: зеленую зону перед бизнес-центром, которая располагается на муниципальной земле, инвестор намерен благоустроить и облагородить. Правда, мини-сквер решено отделить от пр. Строителей кованым забором.

Интересно, что в феврале 2024-го проект офисного центра уже получал одобрение строительной экспертизы, однако работы на участке так и не начались.