В Барнауле нашли неизвестное письмо актрисы Веры Алентовой
Артистка вспоминала школьные годы, подруг и работу на меланжевом комбинате
30 декабря 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле обнаружено ранее неизвестное письмо народной артистки СССР Веры Алентовой. Как сообщает "МК на Алтае", оно было написано в ноябре 2013 года для Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая.
В обращении актриса с большой теплотой вспоминала годы, проведенные в Барнауле. Она писала о "белой школе с широкими окнами" – школе № 25 на площади Октября (ныне не существующей) – и о подругах, с которыми поддерживала связь всю жизнь. На письме сохранился ее автограф.
Вера Алентова переехала в Барнаул в 1958 году. Окончив школу, сначала подала документы в медицинский институт, но, увидев объявление о наборе в краевой театр драмы, решила стать актрисой. Родители были против, и будущая звезда устроилась работать на Барнаульский меланжевый комбинат, где восемь месяцев трудилась "сшивалкой-накольщицей", прежде чем отправиться покорять Москву.
Напомним, Вера Алентова скончалась 25 декабря 2025 года в возрасте 84 лет. Прощание с ней прошло 29 декабря в Московском драматическом театре имени Пушкина.
А родители Веры Алентовой работали в тогдашнем ТЮЗе. И сама Вера иногда играла детей в этом же театре. Об этом она пишет в своей очень интересной книге "Всё не случайно". Так же интересна книга Владимира Меньшова "Судьба протягивает руку". Эти книги интересны тем, что оба пробивались из семей простых людей. Эти книги для меня оказались значительно интересней из той же серии книг Михалкова и Ширвиндта. Конечно, они т оже талантливы, но путь первых двух по понятным причинам оказался значительно труднее, чем вторых.