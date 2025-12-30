В Барнауле нашли неизвестное письмо актрисы Веры Алентовой

Артистка вспоминала школьные годы, подруг и работу на меланжевом комбинате

30 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Вера Алентова / Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"

В Барнауле обнаружено ранее неизвестное письмо народной артистки СССР Веры Алентовой. Как сообщает "МК на Алтае", оно было написано в ноябре 2013 года для Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая.

В обращении актриса с большой теплотой вспоминала годы, проведенные в Барнауле. Она писала о "белой школе с широкими окнами" – школе № 25 на площади Октября (ныне не существующей) – и о подругах, с которыми поддерживала связь всю жизнь. На письме сохранился ее автограф.

Вера Алентова переехала в Барнаул в 1958 году. Окончив школу, сначала подала документы в медицинский институт, но, увидев объявление о наборе в краевой театр драмы, решила стать актрисой. Родители были против, и будущая звезда устроилась работать на Барнаульский меланжевый комбинат, где восемь месяцев трудилась "сшивалкой-накольщицей", прежде чем отправиться покорять Москву.

Напомним, Вера Алентова скончалась 25 декабря 2025 года в возрасте 84 лет. Прощание с ней прошло 29 декабря в Московском драматическом театре имени Пушкина.