В Барнауле обновляют дорожную инфраструктуру. Где сейчас идут работы
С начала лета отремонтировано более 85 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров
08 августа 2026, 10:54, ИА Амител
В Барнауле идет комплекс дорожных работ на нескольких городских участках. Подробности рассказали в мэрии.
Так, сейчас ведется ремонт проезжей части на улице Взлетной — на отрезке от улицы Лазурной до улицы Малахова, а также в проезде от дома № 130 по улице Партизанской до переулка Ядринцева, 76, в районе МБОУ "Гимназия № 22".
На улице Кутузова, в районе здания № 33, специалисты устраивают искусственную дорожную неровность. Ремонт колодцев выполняют на двух участках: на улице Взлетной в районе Попова и на Власихинской в районе шоссе Ленточный Бор.
Кроме того, на улице Сосновой обустраивают остановочную площадку у пункта "Зеленая". В начале недели дорожники отремонтировали проезжую часть на улице Попова от Павловского тракта до улицы Балтийской и на улице Лермонтова в микрорайоне Затон.
Всего с начала летнего сезона специалисты привели в порядок 85,4 тысячи квадратных метров дорог и тротуаров. Водителей просят быть внимательнее на дорогах и учитывать временные дорожные знаки.
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