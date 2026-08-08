НОВОСТИОбщество

В Барнауле обновляют дорожную инфраструктуру. Где сейчас идут работы

С начала лета отремонтировано более 85 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров

08 августа 2026, 10:54, ИА Амител

Ремонт дорог / Фото: официальный сайт мэрии Барнаула
Ремонт дорог / Фото: официальный сайт мэрии Барнаула

В Барнауле идет комплекс дорожных работ на нескольких городских участках. Подробности рассказали в мэрии

Так, сейчас ведется ремонт проезжей части на улице Взлетной — на отрезке от улицы Лазурной до улицы Малахова, а также в проезде от дома № 130 по улице Партизанской до переулка Ядринцева, 76, в районе МБОУ "Гимназия № 22".

На улице Кутузова, в районе здания № 33, специалисты устраивают искусственную дорожную неровность. Ремонт колодцев выполняют на двух участках: на улице Взлетной в районе Попова и на Власихинской в районе шоссе Ленточный Бор.

Кроме того, на улице Сосновой обустраивают остановочную площадку у пункта "Зеленая". В начале недели дорожники отремонтировали проезжую часть на улице Попова от Павловского тракта до улицы Балтийской и на улице Лермонтова в микрорайоне Затон.

Всего с начала летнего сезона специалисты привели в порядок 85,4 тысячи квадратных метров дорог и тротуаров. Водителей просят быть внимательнее на дорогах и учитывать временные дорожные знаки.

Ремонт дороги в Барнауле / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Барнаул Дорожный ремонт
       

Комментарии 3

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гость

15:39:03 08-08-2026

Почему не делают Павловский тракт, в таком состоянии уйдет в зиму? На следующую весну там невозможно будет проехать.

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гость

09:46:49 10-08-2026

гость (15:39:03 08-08-2026) Почему не делают Павловский тракт, в таком состоянии уйдет в... зимой песком засыпят и будет ровно

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Гость

10:04:47 10-08-2026

Сегодня "звери" почти всю ночь на Строителей отбойным молотком шумели и прочей техникой... Не дали спать почти...

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