Два участка дороги к Телецкому озеру обновят в Горном Алтае за 164 млн рублей

Полностью завершить дорожные работы необходимо до 20 октября 2027 года

07 августа 2026, 09:46, ИА Амител

Ремонт дороги в Барнауле / Фото: amic.ru

В Республике Алтай готовятся к масштабному ремонту дороги, ведущей к Телецкому озеру. Обновление затронет два участка Телецкого тракта общей протяженностью более пяти километров. На проведение работ готовы направить до 164,7 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕИС "Закупки".

Заказчиком выступает ФКУ "Сибуправтодор", которое сейчас определяет подрядчика. Ремонт запланирован на отрезках с 133-го по 135-й и с 135-го по 139-й километр трассы — подъезда от Чуйского тракта к Телецкому озеру.

Согласно проекту контракта, исполнителю предстоит комплексно обновить дорожную инфраструктуру. Сначала рабочие демонтируют старые металлические ограждения, знаки и остановочные павильоны. После этого подрядчик восстановит поврежденные участки земляного полотна, приведет в порядок обочины и уложит новую дорожную одежду.

Отдельный блок работ касается водопропускных сооружений и общественного транспорта. На маршруте отремонтируют трубы, а на автобусных остановках обновят заездные карманы, посадочные площадки и тротуары. Вместо демонтированных конструкций установят новые металлические павильоны.

«Заявки на участие в торгах принимают до 24 августа. Определить победителя планируют 27 августа 2026 года», — отмечается на портале закупок.

Приступить к ремонту подрядчик должен после заключения контракта. Полностью завершить дорожные работы необходимо до 20 октября 2027 года.