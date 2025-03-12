В Барнауле отключили воду до вечера 12 марта
Идет второй этап врезки обновленных водоводов
12 марта 2025, 07:25, ИА Амител
11 марта в 22:00 в Барнауле на сутки ограничили водоснабжение в рамках переврезки новых водоводов. Как сообщает "Росводоканал Барнаул", первый этап врезки завершен. Второй этап планируют завершить 12 марта в 22:00.
В ночь с 11 на 12 марта специалисты выполнили закрытие и опорожнение водоводов, а также заменили запорно-регулирующую арматуру диаметром 600 мм на водоводе "Молодежный".
"К 05:16 запланированные работы проведены, насосное оборудование запущено, водоснабжение большинству потребителей восстановлено", – сообщили в городском водоканале.
Работы по переврезке водовода диаметром 1000 мм продолжают по адресу Павловский тракт, 63а.
В связи с этим водоснабжение отсутствует в жилых домах по следующим адресам:
- ул. Рылеева, 21 (5 этажей);
- ул. Фурманова, 26а (6 этажей);
- ул. Фурманова, 28 (2 этажа);
- ул. Фурманова, 65–79; 83–95 (16 частных домов);
- Керамический переулок, 2–6;
- 1-й Керамический переулок, 2–10, 1–7;
- 2-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;
- 3-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;
- проезд Фурманова, 2-98, 1-151 (94 частных дома).
Также отключение воды затронуло несколько административных зданий:
- ул. Фурманова, 81, 81а;
- Павловский тракт, 41–83а, 50-58;
- ул. Целинная, 1–11, 2–2д;
- ул. Новороссийская, 138, 138а, 138б, 138б/1, 138в, 140;
- ул. Заринская, 1–1е, 2–8;
- ул. Автотранспортная, 39–41г.
Пониженное давление воды наблюдается в границах улиц:
- Сельскохозяйственная;
- Автотранспортная;
- Новороссийская;
- Павловский тракт;
- пр. Строителей;
- Советская;
- Мира;
- Промышленная;
- Партизанская;
- Чернышевского;
- Чкалова;
- пр. Социалистический;
- Песчаная;
- Силикатная;
- Власихинская;
- Фурманова.
В жилые дома (на карте выделены синим цветом), прилегающие к зоне отключения на втором этапе (выделена красным цветом), вода поступает с пониженным давлением. Из-за этого барнаульцы могут столкнуться с очень плохим напором из крана.
Второй этап планируют завершить к 22:00 12 марта.
В период переврезки водоводов образовательные учреждения продолжат свою работу. Маршрутизацию больных в стационары изменят. Поликлиники будут принимать пациентов в обычном режиме.
Напомним, в Барнауле идет реконструкция сетей в рамках крупного инвестпроекта "Меланжист Алтая". Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Предыдущие масштабные работы – переврезка нового водовода в районе ул. Новороссийской – проводились 8 и 9 января.
09:09:12 12-03-2025
Молодцы, не ожидал, но приятно. Учли недоработки прошлого раза и подготовились или просто в этот раз повезло и все диаметры совпали без танцев с бубном?
10:21:40 12-03-2025
А качество воды действительно стает лучше? Надоела накипь в чайнике...
10:37:10 12-03-2025
Гость (10:21:40 12-03-2025) А качество воды действительно стает лучше? Надоела накипь в ... Мы уже начали запасать пятилитровые бутыли с водой перед паводком) Ибо неохота как в прошлом году искать эту воду по всему городу и платить в пять раз дороже.
11:39:37 12-03-2025
Гость (10:21:40 12-03-2025) А качество воды действительно стает лучше? Надоела накипь в ... Это не изменится. Раньше был французский реагент, сейчас - импортозамещённый. Так чтэ...