В Барнауле отключили воду до вечера 12 марта

Идет второй этап врезки обновленных водоводов

12 марта 2025, 07:25, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E

11 марта в 22:00 в Барнауле на сутки ограничили водоснабжение в рамках переврезки новых водоводов. Как сообщает "Росводоканал Барнаул", первый этап врезки завершен. Второй этап планируют завершить 12 марта в 22:00.

В ночь с 11 на 12 марта специалисты выполнили закрытие и опорожнение водоводов, а также заменили запорно-регулирующую арматуру диаметром 600 мм на водоводе "Молодежный".

"К 05:16 запланированные работы проведены, насосное оборудование запущено, водоснабжение большинству потребителей восстановлено", – сообщили в городском водоканале.

Работы по переврезке водовода диаметром 1000 мм продолжают по адресу Павловский тракт, 63а.

В связи с этим водоснабжение отсутствует в жилых домах по следующим адресам:

ул. Рылеева, 21 (5 этажей);

ул. Фурманова, 26а (6 этажей);

ул. Фурманова, 28 (2 этажа);

ул. Фурманова, 65–79; 83–95 (16 частных домов);

Керамический переулок, 2–6;

1-й Керамический переулок, 2–10, 1–7;

2-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;

3-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;

проезд Фурманова, 2-98, 1-151 (94 частных дома).

Также отключение воды затронуло несколько административных зданий:

ул. Фурманова, 81, 81а;

Павловский тракт, 41–83а, 50-58;

ул. Целинная, 1–11, 2–2д;

ул. Новороссийская, 138, 138а, 138б, 138б/1, 138в, 140;

ул. Заринская, 1–1е, 2–8;

ул. Автотранспортная, 39–41г.

Пониженное давление воды наблюдается в границах улиц:

Сельскохозяйственная;

Автотранспортная;

Новороссийская;

Павловский тракт;

пр. Строителей;

Советская;

Мира;

Промышленная;

Партизанская;

Чернышевского;

Чкалова;

пр. Социалистический;

Песчаная;

Силикатная;

Власихинская;

Фурманова.

Фото: barnaul.org

В жилые дома (на карте выделены синим цветом), прилегающие к зоне отключения на втором этапе (выделена красным цветом), вода поступает с пониженным давлением. Из-за этого барнаульцы могут столкнуться с очень плохим напором из крана.

Второй этап планируют завершить к 22:00 12 марта.

В период переврезки водоводов образовательные учреждения продолжат свою работу. Маршрутизацию больных в стационары изменят. Поликлиники будут принимать пациентов в обычном режиме.

Напомним, в Барнауле идет реконструкция сетей в рамках крупного инвестпроекта "Меланжист Алтая". Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Предыдущие масштабные работы – переврезка нового водовода в районе ул. Новороссийской – проводились 8 и 9 января.