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В Барнауле отключили воду до вечера 12 марта

Идет второй этап врезки обновленных водоводов

12 марта 2025, 07:25, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E

11 марта в 22:00 в Барнауле на сутки ограничили водоснабжение в рамках переврезки новых водоводов. Как сообщает "Росводоканал Барнаул", первый этап врезки завершен. Второй этап планируют завершить 12 марта в 22:00.

В ночь с 11 на 12 марта специалисты выполнили закрытие и опорожнение водоводов, а также заменили запорно-регулирующую арматуру диаметром 600 мм на водоводе "Молодежный". 

"К 05:16 запланированные работы проведены, насосное оборудование запущено, водоснабжение большинству потребителей восстановлено", – сообщили в городском водоканале.

Работы по переврезке водовода диаметром 1000 мм продолжают по адресу Павловский тракт, 63а.

В связи с этим водоснабжение отсутствует в жилых домах по следующим адресам:

  • ул. Рылеева, 21 (5 этажей);
  • ул. Фурманова, 26а (6 этажей);
  • ул. Фурманова, 28 (2 этажа);
  • ул. Фурманова, 65–79; 83–95 (16 частных домов);
  • Керамический переулок, 2–6;
  • 1-й Керамический переулок, 2–10, 1–7;
  • 2-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;
  • 3-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;
  • проезд Фурманова, 2-98, 1-151 (94 частных дома).

Также отключение воды затронуло несколько административных зданий:

  • ул. Фурманова, 81, 81а;
  • Павловский тракт, 41–83а, 50-58;
  • ул. Целинная, 1–11, 2–2д;
  • ул. Новороссийская, 138, 138а, 138б, 138б/1, 138в, 140;
  • ул. Заринская, 1–1е, 2–8;
  • ул. Автотранспортная, 39–41г.

Пониженное давление воды наблюдается в границах улиц:

  • Сельскохозяйственная;
  • Автотранспортная;
  • Новороссийская;
  • Павловский тракт;
  • пр. Строителей;
  • Советская;
  • Мира;
  • Промышленная;
  • Партизанская;
  • Чернышевского;
  • Чкалова;
  • пр. Социалистический;
  • Песчаная;
  • Силикатная;
  • Власихинская;
  • Фурманова.

Фото: barnaul.org

В жилые дома (на карте выделены синим цветом), прилегающие к зоне отключения на втором этапе (выделена красным цветом), вода поступает с пониженным давлением. Из-за этого барнаульцы могут столкнуться с очень плохим напором из крана.

Второй этап планируют завершить к 22:00 12 марта.

В период переврезки водоводов образовательные учреждения продолжат свою работу. Маршрутизацию больных в стационары изменят. Поликлиники будут принимать пациентов в обычном режиме.

Напомним, в Барнауле идет реконструкция сетей в рамках крупного инвестпроекта "Меланжист Алтая". Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Предыдущие масштабные работы – переврезка нового водовода в районе ул. Новороссийской – проводились 8 и 9 января.

Барнаул вода Водоснабжение

Комментарии 4

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Гость

09:09:12 12-03-2025

Молодцы, не ожидал, но приятно. Учли недоработки прошлого раза и подготовились или просто в этот раз повезло и все диаметры совпали без танцев с бубном?

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Гость

10:21:40 12-03-2025

А качество воды действительно стает лучше? Надоела накипь в чайнике...

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Гость

10:37:10 12-03-2025

Гость (10:21:40 12-03-2025) А качество воды действительно стает лучше? Надоела накипь в ... Мы уже начали запасать пятилитровые бутыли с водой перед паводком) Ибо неохота как в прошлом году искать эту воду по всему городу и платить в пять раз дороже.

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Гость

11:39:37 12-03-2025

Гость (10:21:40 12-03-2025) А качество воды действительно стает лучше? Надоела накипь в ... Это не изменится. Раньше был французский реагент, сейчас - импортозамещённый. Так чтэ...

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