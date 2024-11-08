В Барнауле починили пострадавшие от ветра крыши

В мэрии назвали адреса, где отремонтировали кровли

08 ноября 2024, 19:30, ИА Амител

Отремонтированная крыша / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле починили крыши, которые пострадали из-за сильного ветра, сообщили в мэрии.

"Восстановлены кровли на домах по улице Маяковского, 27 к. 3, проспекту Красноармейскому, 131, Антона Петрова, 170", – рассказали в администрации.

В городе тем временем сохраняется ветреная погода.

Только за 7 ноября в Барнауле из-за непогоды зарегистрировали 51 происшествие различного характера.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что сутки 9 ноября в Алтайском крае станут небольшой передышкой между штормовыми предупреждениями.