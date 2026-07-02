В Барнауле потушили пожар в жилой десятиэтажке
Возгорание началось на двух балконах
02 июля 2026, 17:35, ИА Амител
Пожар в десятиэтажке на ул. Папанинцев в Барнауле / Фото: МЧС по Алтайскому краю
В Барнауле произошел пожар в десятиэтажном жилом доме на улице Папанинцев, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.
Когда специалисты прибыли на место, горели два балкона на девятом этаже. Пламя тушили 33 огнеборца с помощью десяти единиц техники, в том числе два звена газодымозащитной службы. Площадь открытого горения составила около 60 квадратных метров.
«В результате пожара повреждены семь балконов (на девятом и десятом этажах). Самостоятельно эвакуировались 55 человек, включая семерых детей. Пострадавших нет», — передает пресс-служба.
21:18:39 02-07-2026
сосед бычок скинул, делов-то!!