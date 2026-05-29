Барнаульцы сообщили о сбое в работе светофоров на Павловском тракте
Водителям и пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными
29 мая 2026, 22:19, ИА Амител
На одном из самых оживленных участков Барнаула возникли проблемы с регулированием дорожного движения. По сообщениям горожан, на Павловском тракте перестали работать сразу несколько светофорных объектов.
По словам очевидцев, сбой зафиксирован как минимум в районе пересечения Павловского тракта с улицей Георгиева. Кроме того, не работают светофоры возле пешеходного перехода у остановки общественного транспорта "Магистральная".
На момент публикации официальной информации о причинах отключения светофоров не поступало. Также неизвестно, когда работа объектов будет полностью восстановлена.
Водителям и пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными при проезде указанных участков, соблюдать требования правил дорожного движения и учитывать возможные затруднения при планировании маршрута.
06:36:47 30-05-2026
При возникновении сбоя незамедлительно, с сиреной , к проблемному перекрёстку прибыли регулировщики ДПС и всех спасли! Не?
06:52:53 30-05-2026
Гость (06:36:47 30-05-2026) При возникновении сбоя незамедлительно, с сиреной , к пробле... не царское это дело...
09:56:50 30-05-2026
Чо нада! Разберёмся к вечеру... может быть.