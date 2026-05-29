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Барнаульцы сообщили о сбое в работе светофоров на Павловском тракте

Водителям и пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными

29 мая 2026, 22:19, ИА Амител

Отключенные светофоры / Фото: читатели amic.ru
Отключенные светофоры / Фото: читатели amic.ru

На одном из самых оживленных участков Барнаула возникли проблемы с регулированием дорожного движения. По сообщениям горожан, на Павловском тракте перестали работать сразу несколько светофорных объектов.

По словам очевидцев, сбой зафиксирован как минимум в районе пересечения Павловского тракта с улицей Георгиева. Кроме того, не работают светофоры возле пешеходного перехода у остановки общественного транспорта "Магистральная".

На момент публикации официальной информации о причинах отключения светофоров не поступало. Также неизвестно, когда работа объектов будет полностью восстановлена.

Водителям и пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными при проезде указанных участков, соблюдать требования правил дорожного движения и учитывать возможные затруднения при планировании маршрута.

Барнаул
       

Комментарии 3

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Гость

06:36:47 30-05-2026

При возникновении сбоя незамедлительно, с сиреной , к проблемному перекрёстку прибыли регулировщики ДПС и всех спасли! Не?

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Гость

06:52:53 30-05-2026

Гость (06:36:47 30-05-2026) При возникновении сбоя незамедлительно, с сиреной , к пробле... не царское это дело...

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Цари

09:56:50 30-05-2026

Чо нада! Разберёмся к вечеру... может быть.

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