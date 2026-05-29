Барнаульцы сообщили о сбое в работе светофоров на Павловском тракте

Водителям и пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными

29 мая 2026, 22:19, ИА Амител

Отключенные светофоры / Фото: читатели amic.ru

На одном из самых оживленных участков Барнаула возникли проблемы с регулированием дорожного движения. По сообщениям горожан, на Павловском тракте перестали работать сразу несколько светофорных объектов.

По словам очевидцев, сбой зафиксирован как минимум в районе пересечения Павловского тракта с улицей Георгиева. Кроме того, не работают светофоры возле пешеходного перехода у остановки общественного транспорта "Магистральная".

На момент публикации официальной информации о причинах отключения светофоров не поступало. Также неизвестно, когда работа объектов будет полностью восстановлена.

Водителям и пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными при проезде указанных участков, соблюдать требования правил дорожного движения и учитывать возможные затруднения при планировании маршрута.