В Барнауле пьяный мужчина украл у пенсионерки золотые украшения и потерял по дороге домой

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

14 сентября 2026, 10:06, ИА Амител

Цепочка / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Барнауле бывший зять привел к 62-летней местной жительнице знакомого, который воспользовался моментом и украл у женщины ювелирные изделия, сообщает региональное МВД.

"После совместного распития спиртных напитков мужчины остались в квартире на ночь. На следующий день хозяйка жилища обнаружила отсутствие золотой цепочки и золотого крестика. Сумма причиненного ущерба составила 46 490 рублей", — рассказали в ведомстве.

Как оказалось, ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина похитил ювелирные изделия, но потерял их по пути домой из-за сильного алкогольного опьянения. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле другой местный житель сорвал золотую цепочку с восьмилетнего племянника, чтобы продолжить алкомарафон. Сумма причиненного ущерба составила 30 тыс. рублей.