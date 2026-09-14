В Барнауле пьяный мужчина украл у пенсионерки золотые украшения и потерял по дороге домой
Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы
14 сентября 2026, 10:06, ИА Амител
В Барнауле бывший зять привел к 62-летней местной жительнице знакомого, который воспользовался моментом и украл у женщины ювелирные изделия, сообщает региональное МВД.
"После совместного распития спиртных напитков мужчины остались в квартире на ночь. На следующий день хозяйка жилища обнаружила отсутствие золотой цепочки и золотого крестика. Сумма причиненного ущерба составила 46 490 рублей", — рассказали в ведомстве.
Как оказалось, ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина похитил ювелирные изделия, но потерял их по пути домой из-за сильного алкогольного опьянения. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Барнауле другой местный житель сорвал золотую цепочку с восьмилетнего племянника, чтобы продолжить алкомарафон. Сумма причиненного ущерба составила 30 тыс. рублей.
14:47:33 14-09-2026
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