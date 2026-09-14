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В Барнауле пьяный мужчина украл у пенсионерки золотые украшения и потерял по дороге домой

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

14 сентября 2026, 10:06, ИА Амител

Цепочка / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Цепочка / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Барнауле бывший зять привел к 62-летней местной жительнице знакомого, который воспользовался моментом и украл у женщины ювелирные изделия, сообщает региональное МВД.

"После совместного распития спиртных напитков мужчины остались в квартире на ночь. На следующий день хозяйка жилища обнаружила отсутствие золотой цепочки и золотого крестика. Сумма причиненного ущерба составила 46 490 рублей", — рассказали в ведомстве.

Как оказалось, ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина похитил ювелирные изделия, но потерял их по пути домой из-за сильного алкогольного опьянения. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле другой местный житель сорвал золотую цепочку с восьмилетнего племянника, чтобы продолжить алкомарафон. Сумма причиненного ущерба составила 30 тыс. рублей.

Фото: Shruti Singh / unsplash.com

В Барнауле жительница Тольятти украла из ювелирного салона цепочку за 300 тысяч рублей

В Барнауле полицейские задержали жительницу Тольятти, подозреваемую в краже золотой цепочки на сумму более 300 тысяч рублей.
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Барнаул Криминал
       

Комментарии 1

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гость

14:47:33 14-09-2026

бабник - неудачник

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