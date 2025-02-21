В Барнауле снова продлили режим "черного неба"

Он будет действовать до 23 февраля

21 февраля 2025, 15:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле и Бийске вновь продлили режим "черного неба". Изначально его объявляли с 18 по 20 февраля, но потом продевали до 21-го.

Как сообщили в Гидрометцентре региона, теперь режим будет действовать до полудня 23 февраля. В этих городах по-прежнему "сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности".

Предприятиям Барнаула рекомендовали сократить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отметили в администрации города.

Режим "черного неба" возникает, когда в атмосфере накапливаются вредные примеси из-за отсутствия ветра и осадков, что затрудняет их рассеивание. Это приводит к ухудшению качества воздуха и может вызывать проблемы со здоровьем у людей.