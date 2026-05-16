В Барнауле стартовала бесплатная стерилизация и чипирование собак
Приют "Ласка" получил более 8,3 млн рублей из бюджета — планируют стерилизовать 670 животных и чипировать 1160
16 мая 2026, 19:08, ИА Амител
Барнаульский приют для бездомных животных "Ласка" начал принимать заявки на бесплатную стерилизацию хозяйских собак и их чипирование. На эти цели из городского бюджета выделили грант в размере более 8,3 млн рублей.
Администрация города и "Ласка" подписали соглашение о предоставлении гранта на сумму 8,344 млн рублей. На эти деньги планируют стерилизовать 670 собак и чипировать 1160 питомцев.
Зачем это нужно
Как поясняют в "Ласке", массовая стерилизация помогает решить сразу две проблемы: сокращает количество невостребованного потомства и убирает с улиц "собачьи свадьбы" — сбивающиеся в стаи животных. Чипирование, в свою очередь, позволяет быстро найти хозяина, если собака потерялась или оказалась на улице. В приют уже не раз попадали животные с чипами — их удавалось вернуть владельцам или привлечь хозяев к ответственности за самовыгул.
Как записаться
Руководитель проекта Софья Куликова отметила, что многие владельцы не стерилизуют и не чипируют своих питомцев из-за нехватки информации, высокой стоимости услуг или сложности доставки "цепных" собак в клинику. Бесплатная программа, предполагающая и возможность доставки животных, призвана решить эти проблемы.
Заявки принимаются от жителей Барнаула по телефону 8-905-989-33-11 или через сайт приюта.
20:36:29 16-05-2026
Усредненная цена патрона БПЗ в розницу 50 рублей. 1830 шавок * 50 = 91500. Зарплата отстрельщикам 2 человека по 200 тысяч.
Бюджет экономит 7 миллионов 800 тысячи рублей
14:09:26 17-05-2026
В районе рынка на Космонавтов опять собаки расплодились. Половина без бирок. Новый приплод в количестве трех особей. Ласку надо проверить! И очень внимательно.