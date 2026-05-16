В Барнауле стартовала бесплатная стерилизация и чипирование собак

Приют "Ласка" получил более 8,3 млн рублей из бюджета — планируют стерилизовать 670 животных и чипировать 1160

16 мая 2026, 19:08, ИА Амител

Собака на прогулке / Фото: amic.ru

Барнаульский приют для бездомных животных "Ласка" начал принимать заявки на бесплатную стерилизацию хозяйских собак и их чипирование. На эти цели из городского бюджета выделили грант в размере более 8,3 млн рублей.

Администрация города и "Ласка" подписали соглашение о предоставлении гранта на сумму 8,344 млн рублей. На эти деньги планируют стерилизовать 670 собак и чипировать 1160 питомцев.

Зачем это нужно

Как поясняют в "Ласке", массовая стерилизация помогает решить сразу две проблемы: сокращает количество невостребованного потомства и убирает с улиц "собачьи свадьбы" — сбивающиеся в стаи животных. Чипирование, в свою очередь, позволяет быстро найти хозяина, если собака потерялась или оказалась на улице. В приют уже не раз попадали животные с чипами — их удавалось вернуть владельцам или привлечь хозяев к ответственности за самовыгул.

Как записаться

Руководитель проекта Софья Куликова отметила, что многие владельцы не стерилизуют и не чипируют своих питомцев из-за нехватки информации, высокой стоимости услуг или сложности доставки "цепных" собак в клинику. Бесплатная программа, предполагающая и возможность доставки животных, призвана решить эти проблемы.

Заявки принимаются от жителей Барнаула по телефону 8-905-989-33-11 или через сайт приюта.