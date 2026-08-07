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В Барнауле водитель наехал на женщину и скрылся

Инцидент произошел на пешеходном переходе

07 августа 2026, 22:05, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле разыскивают водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе и скрывшегося с места ДТП, сообщает "Инцидент Барнаул".

Сегодня, 7 августа, около 16:25 в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие. Наезд был совершен на остановке общественного транспорта "Волгоградская" при движении в сторону остановки "Чижик".

«Просим откликнуться очевидцев. Возможно, у кого-то есть запись с видеорегистратора или камеры, на которую мог попасть момент ДТП или автомобиль виновника», — пишет паблик.

По предварительной информации очевидцев, автомобиль двигался со значительной скоростью и сбил женщину прямо на размеченном пешеходном переходе. В результате удара пострадавшая осталась жива, серьезных травм удалось избежать.

Водитель не оказал помощь сбитой горожанке и скрылся с места аварии в неизвестном направлении. 

Барнаул ДТП Происшествия
       

Комментарии 3

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Гость

09:12:15 08-08-2026

16.25 - это днём в пятницу, сразу после окончания рабочего дня для большинства. Там на Малахова в этом месте всегда пробка начинается в это время до светофора на Сухэ-Батора, свидетелей вагон и маленькая тележка, камер спрятаться некуда... что ещё нужно поисковикам?

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Гость

11:35:40 08-08-2026

В сторону остановки "Чижик"? О как...

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гость

23:39:45 08-08-2026

Гость (11:35:40 08-08-2026) В сторону остановки "Чижик"? О как...... Ну а чО?

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