В Барнауле водитель наехал на женщину и скрылся
Инцидент произошел на пешеходном переходе
07 августа 2026, 22:05, ИА Амител
В Барнауле разыскивают водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе и скрывшегося с места ДТП, сообщает "Инцидент Барнаул".
Сегодня, 7 августа, около 16:25 в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие. Наезд был совершен на остановке общественного транспорта "Волгоградская" при движении в сторону остановки "Чижик".
«Просим откликнуться очевидцев. Возможно, у кого-то есть запись с видеорегистратора или камеры, на которую мог попасть момент ДТП или автомобиль виновника», — пишет паблик.
По предварительной информации очевидцев, автомобиль двигался со значительной скоростью и сбил женщину прямо на размеченном пешеходном переходе. В результате удара пострадавшая осталась жива, серьезных травм удалось избежать.
Водитель не оказал помощь сбитой горожанке и скрылся с места аварии в неизвестном направлении.
09:12:15 08-08-2026
16.25 - это днём в пятницу, сразу после окончания рабочего дня для большинства. Там на Малахова в этом месте всегда пробка начинается в это время до светофора на Сухэ-Батора, свидетелей вагон и маленькая тележка, камер спрятаться некуда... что ещё нужно поисковикам?
11:35:40 08-08-2026
В сторону остановки "Чижик"? О как...
23:39:45 08-08-2026
Гость (11:35:40 08-08-2026) В сторону остановки "Чижик"? О как...... Ну а чО?