В Барнауле водитель наехал на женщину и скрылся

Инцидент произошел на пешеходном переходе

07 августа 2026, 22:05, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле разыскивают водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе и скрывшегося с места ДТП, сообщает "Инцидент Барнаул".

Сегодня, 7 августа, около 16:25 в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие. Наезд был совершен на остановке общественного транспорта "Волгоградская" при движении в сторону остановки "Чижик".

«Просим откликнуться очевидцев. Возможно, у кого-то есть запись с видеорегистратора или камеры, на которую мог попасть момент ДТП или автомобиль виновника», — пишет паблик.

По предварительной информации очевидцев, автомобиль двигался со значительной скоростью и сбил женщину прямо на размеченном пешеходном переходе. В результате удара пострадавшая осталась жива, серьезных травм удалось избежать.

Водитель не оказал помощь сбитой горожанке и скрылся с места аварии в неизвестном направлении.