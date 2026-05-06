В Барнауле загорелась крыша хлебокомбината
На месте работают 39 человек личного состава, задействовано 10 единиц техники
06 мая 2026, 15:08, ИА Амител
В Барнауле загорелась крыша хлебокомбината / Фото: Barnaul 22 / МЧС
В Барнауле загорелась крыша административного здания на площади 30 квадратных метров по адресу улица Петра Сухова, 61.
Как пояснили в МЧС, на месте работают 39 человек личного состава, задействовано 10 единиц техники.
15:24:20 06-05-2026
По какой причине?
16:52:37 06-05-2026
Гость (15:24:20 06-05-2026) По какой причине?... По причине возгорания.