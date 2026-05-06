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В Барнауле загорелась крыша хлебокомбината

На месте работают 39 человек личного состава, задействовано 10 единиц техники

06 мая 2026, 15:08, ИА Амител

В Барнауле загорелась крыша хлебокомбината / Фото: Barnaul 22 / МЧС

В Барнауле загорелась крыша административного здания на площади 30 квадратных метров по адресу улица Петра Сухова, 61.

Как пояснили в МЧС, на месте работают 39 человек личного состава, задействовано 10 единиц техники.

Барнаул Пожары
       

Комментарии 2

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Гость

15:24:20 06-05-2026

По какой причине?

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Афиноген

16:52:37 06-05-2026

Гость (15:24:20 06-05-2026) По какой причине?... По причине возгорания.

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