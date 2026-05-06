Пострадавших при возгорании бензовоза доставят в Барнаул санавиацией

Они получили сильные ожоги

06 мая 2026, 14:30, ИА Амител

Возгорание бензовоза в Алтайском крае / Фото: региональное МЧС

Двух мужчин, которые получили сильные ожоги при возгорании бензовоза, готовятся доставить в Барнаул санавиацией, сообщает "МК на Алтае".

Как ранее сообщило региональное МЧС, возгорание бензовоза произошло 5 мая в селе Истимис (Ключевской район) на территории крестьянско-фермерского хозяйства. В автоцистерне объемом 20 кубометров находилось 10 кубометров дизтоплива.

Предварительно, причиной возгорания стало нарушение технологического процесса при проведении сливно-наливных операций.