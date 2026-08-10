Алтайский Россельхознадзор выдал предписание

10 августа 2026, 16:23, ИА Амител

Крупная свалка в барнаульском поселке / Фото: Алтайский Россельхознадзор

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю выдало предписание собственнику участка, на котором в пяти километрах от барнаульского поселка Центральный находится свалка площадью 6 тыс. кв. метров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инспекторы нашли ее в мае этого года.

«На земельном участке сельскохозяйственного назначения, принадлежащем физическому лицу, размещены твердые бытовые отходы: пластиковые пакеты, бутылки, автомобильные шины, шифер», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

С места отобрали образцы почвы для исследования. Анализы показали превышение предельно допустимой концентрации тяжелых металлов — меди, свинца и цинка. Изначально собственнику вынесли предостережение об устранении мусора. Однако повторная проверка в августе показала, что участок до сих пор не очистили.

Собственнику выдали официальное предписание очистить землю от отходов до 25 августа этого года. Кроме того, ведомство производит расчет размера экологического вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды.