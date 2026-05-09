В Бийске легковушка перевернулась на крышу в результате ДТП

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов

09 мая 2026, 21:02, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Бийск 22"

В Бийске произошло ДТП с переворотом автомобиля. Авария случилась на улице Шишкова, сообщили очевидцы в Telegram-канале "Бийск 22".

Судя по опубликованным кадрам, после столкновения легковой автомобиль опрокинулся на бок. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

Есть ли другие участники аварии и пострадавшие, пока не уточняется. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.