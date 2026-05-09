В Бийске легковушка перевернулась на крышу в результате ДТП
На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов
09 мая 2026, 21:02, ИА Амител
Место происшествия / Фото: "Бийск 22"
В Бийске произошло ДТП с переворотом автомобиля. Авария случилась на улице Шишкова, сообщили очевидцы в Telegram-канале "Бийск 22".
Судя по опубликованным кадрам, после столкновения легковой автомобиль опрокинулся на бок. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.
Есть ли другие участники аварии и пострадавшие, пока не уточняется. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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