В Бийске мужчина после ссоры с супругой написал заявление об угоне машины

Полиция выписала ему штраф 1000 рублей

11 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Житель Бийска был оштрафован на 1000 рублей за ложный вызов полиции после конфликта в автомобиле. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения передал управление машиной одной из женщин-пассажиров, но затем решил вернуться за руль, пишет управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Во время движения он потянул рычаг ручного тормоза и вышел из автомобиля, однако водитель не стала ждать и уехала, оставив его на проезжей части. В отместку мужчина позвонил в полицию и заявил об угоне своего автомобиля неизвестными.

Прибывший наряд полиции разобрался в ситуации и составил в отношении звонившего административный материал за заведомо ложный вызов. Мужчине пришлось заплатить штраф 1000 рублей.

