Житель Барнаула сломал жене руку за то, что она мешала готовить ужин

Жена была недовольна тем, что нетрезвый муж решил похозяйничать на кухне и приготовить еду

06 декабря 2025, 19:35, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле ужин супругов закончился ссорой и закрытым переломом. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как следует из материалов дела, в день инцидента житель Барнаула находился у себя дома, где употреблял спиртные напитки. Подобное поведение мужчины вызвало недовольство жены, которая выразила свое негодование по этому поводу.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, муж, не обращая внимания на слова жены, начал готовить еду, что еще больше разозлило его спутницу жизни. Женщина была раздражена тем, что нетрезвый муж решил заняться готовкой.

Ворчание жены быстро вывело пьяного мужчину из себя, и он оттолкнул ее. Не ожидая подобного действия от мужа, женщина потеряла равновесие и упала на пол. В это время муж, не обращая внимания на то, что жена не может подняться самостоятельно, взял сковороду с приготовленным ужином и удалился в другую комнату, чтобы поесть.

Спустя некоторое время к родителям приехал сын. Войдя в дом, он обнаружил мать, лежащую на полу, поднял ее и доставил в медицинское учреждение.

В ходе допроса мужчина признал свою вину и выразил сожаление о случившемся, позднее извинился перед женой и объяснил, что не хотел причинить ей вред. Жена подала прошение о прекращении дела, поскольку примирилась с мужем и простила его.